Мобильный комплекс "Здоровье" с начала 2026 года объехал 24 населенных пункта Рязанской области. Врачи осмотрели около 3 тысяч жителей деревень и сел, которые живут вдали от крупных медицинских центров. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Проект позволяет людям получить базовую диагностику на месте, не выезжая в город. По результатам осмотров врачи выдали направления на лечение или госпитализацию тем, кому потребовалась серьезная помощь.
В последний раз автопоезд работал 30 июля в селе Пертово Чучковского района. В выезде участвовали специалисты из областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, кардиодиспансера и Центра здоровья Шиловской районной больницы.
|Показатель (село Пертово)
|Значение
|Количество пациентов
|115 человек
|Число консультаций
|221 прием
|Доступные специалисты
|Терапевт, офтальмолог, эндокринолог, невролог, кардиолог
Следующий выезд мобильной бригады состоится 6 августа. Врачи отправятся в село Коноплино Ухоловского муниципального округа.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.