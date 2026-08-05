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Врачи Рязанской области выявили пациентов, нуждающихся в госпитализации

Россия » Центр » Рязань

Мобильный комплекс "Здоровье" с начала 2026 года объехал 24 населенных пункта Рязанской области. Врачи осмотрели около 3 тысяч жителей деревень и сел, которые живут вдали от крупных медицинских центров. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Встреча врачей
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Встреча врачей

Проект позволяет людям получить базовую диагностику на месте, не выезжая в город. По результатам осмотров врачи выдали направления на лечение или госпитализацию тем, кому потребовалась серьезная помощь.

В последний раз автопоезд работал 30 июля в селе Пертово Чучковского района. В выезде участвовали специалисты из областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, кардиодиспансера и Центра здоровья Шиловской районной больницы.

Показатель (село Пертово) Значение
Количество пациентов 115 человек
Число консультаций 221 прием
Доступные специалисты Терапевт, офтальмолог, эндокринолог, невролог, кардиолог

Следующий выезд мобильной бригады состоится 6 августа. Врачи отправятся в село Коноплино Ухоловского муниципального округа.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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