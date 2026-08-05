Врачи Рязанской области выявили пациентов, нуждающихся в госпитализации

Мобильный комплекс "Здоровье" с начала 2026 года объехал 24 населенных пункта Рязанской области. Врачи осмотрели около 3 тысяч жителей деревень и сел, которые живут вдали от крупных медицинских центров. Об этом сообщили в региональном минздраве.

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Проект позволяет людям получить базовую диагностику на месте, не выезжая в город. По результатам осмотров врачи выдали направления на лечение или госпитализацию тем, кому потребовалась серьезная помощь.

В последний раз автопоезд работал 30 июля в селе Пертово Чучковского района. В выезде участвовали специалисты из областной клинической больницы имени Н. А. Семашко, кардиодиспансера и Центра здоровья Шиловской районной больницы.

Показатель (село Пертово) Значение Количество пациентов 115 человек Число консультаций 221 прием Доступные специалисты Терапевт, офтальмолог, эндокринолог, невролог, кардиолог

Следующий выезд мобильной бригады состоится 6 августа. Врачи отправятся в село Коноплино Ухоловского муниципального округа.

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