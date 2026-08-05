Средняя зарплата в Ставропольском крае достигла 69 тысяч рублей в мае 2026 года

Средняя зарплата жителей Ставропольского края в мае 2026 года составила 69 062 рубля. Такие данные опубликовал Северо-Кавказстат, распределив доходы работников по основным отраслям экономики региона.
Лидерами по уровню оплаты труда стали финансовый сектор и сфера ИТ. В этих областях сотрудники зарабатывают почти в полтора раза больше среднего показателя по краю. Также высокие выплаты сохраняются в энергетике и промышленности.
|Отрасль
|Средняя зарплата (руб.)
|Финансы и страхование
|100 155
|Информация и связь
|92 397
|Энергетика (газ, пар, электричество)
|83 633
|Обрабатывающие производства
|81 464
Самые низкие доходы зафиксированы в сфере сервиса и рыбоводства. Особенно заметно отставание работников рыболовного промысла, чьи выплаты почти в два раза ниже средних по региону.
|Отрасль с низким доходом
|Средняя зарплата (руб.)
|Гостиницы и общепит
|46 807
|Административная деятельность
|45 853
|Рыболовство и рыбоводство
|33 057
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