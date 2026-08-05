Средняя зарплата в Ставропольском крае достигла 69 тысяч рублей в мае 2026 года

Средняя зарплата жителей Ставропольского края в мае 2026 года составила 69 062 рубля. Такие данные опубликовал Северо-Кавказстат, распределив доходы работников по основным отраслям экономики региона.

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Лидерами по уровню оплаты труда стали финансовый сектор и сфера ИТ. В этих областях сотрудники зарабатывают почти в полтора раза больше среднего показателя по краю. Также высокие выплаты сохраняются в энергетике и промышленности.

Отрасль Средняя зарплата (руб.) Финансы и страхование 100 155 Информация и связь 92 397 Энергетика (газ, пар, электричество) 83 633 Обрабатывающие производства 81 464

Самые низкие доходы зафиксированы в сфере сервиса и рыбоводства. Особенно заметно отставание работников рыболовного промысла, чьи выплаты почти в два раза ниже средних по региону.

Отрасль с низким доходом Средняя зарплата (руб.) Гостиницы и общепит 46 807 Административная деятельность 45 853 Рыболовство и рыбоводство 33 057

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов