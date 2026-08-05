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В Астрахани и пяти районах области отключат электричество 6 августа

Россия » Юг » Астрахань

Завтра, 6 августа, в Астрахани и ряде районов области отключат электричество. Масштабные профилактические работы затронут жителей города, а также Черноярского, Харабалинского, Наримановского, Енотаевского и Приволжского районов.

Электрическая подстанция
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Электрическая подстанция

Энергетики проводят плановое обслуживание сетей и ремонт оборудования. Такие меры позволяют обновить инфраструктуру и снизить риск внезапных аварий, которые в летний зной могут привести к длительным сбоям в электроснабжении жилых домов и торговых точек.

Территория Статус
Астрахань Плановые отключения
Черноярский, Харабалинский районы Плановые отключения
Наримановский, Енотаевский районы Плановые отключения
Приволжский район Плановые отключения

Полный список адресов, которые временно останутся без света, опубликован на официальном сайте сетевой компании.

Для тех, кто хочет следить за ситуацией в режиме реального времени, работает интерактивная карта города. На ней отмечены текущие инциденты с электричеством и водоснабжением.

Ответы на популярные вопросы

Почему отключают свет, если аварий нет?

Это профилактика. Техники заменяют изношенные участки проводов и проверяют подстанции, чтобы сеть выдержала нагрузки и не вышла из строя в самый неподходящий момент.

Что делать, если свет пропал вне плана?

В случае внезапного отключения, не указанного в графике, следует незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу по телефонам горячей линии.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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