Завтра, 6 августа, в Астрахани и ряде районов области отключат электричество. Масштабные профилактические работы затронут жителей города, а также Черноярского, Харабалинского, Наримановского, Енотаевского и Приволжского районов.
Энергетики проводят плановое обслуживание сетей и ремонт оборудования. Такие меры позволяют обновить инфраструктуру и снизить риск внезапных аварий, которые в летний зной могут привести к длительным сбоям в электроснабжении жилых домов и торговых точек.
|Территория
|Статус
|Астрахань
|Плановые отключения
|Черноярский, Харабалинский районы
|Плановые отключения
|Наримановский, Енотаевский районы
|Плановые отключения
|Приволжский район
|Плановые отключения
Полный список адресов, которые временно останутся без света, опубликован на официальном сайте сетевой компании.
Для тех, кто хочет следить за ситуацией в режиме реального времени, работает интерактивная карта города. На ней отмечены текущие инциденты с электричеством и водоснабжением.
Это профилактика. Техники заменяют изношенные участки проводов и проверяют подстанции, чтобы сеть выдержала нагрузки и не вышла из строя в самый неподходящий момент.
В случае внезапного отключения, не указанного в графике, следует незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу по телефонам горячей линии.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.