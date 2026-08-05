Власти Кировской области зафиксировали рост сборов со штрафов до 1,35 млрд рублей

Бюджет Кировской области получил 1,35 млрд рублей от штрафов по итогам 2025 года. Сумма сборов выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, когда регион собрал 1 млрд рублей. Данные представили на пленарном заседании Законодательного собрания области во время отчета властей об исполнении бюджета.
Всего за год выписали 14 370 штрафных квитанций. Основной поток средств обеспечили водители: за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта наложили 6 450 штрафов. Эта категория составила более 45% от общего числа взысканий.
Заметно выросло число наказаний в промышленном секторе. За нарушения норм охраны труда и промышленной безопасности вынесли 1 200 штрафов. Показатель увеличился на 25% относительно предыдущего периода.
|Показатель
|Значение за 2025 год
|Общая сумма штрафов
|1,35 млрд рублей
|Количество всех штрафов
|14 370 шт.
|Штрафы за ПДД
|6 450 шт.
|Штрафы за охрану труда
|1 200 шт.
Рост поступлений указывает на ужесточение надзора за соблюдением законов и усиление ответственности бизнеса и жителей региона за правонарушения.
"Значительный рост штрафных доходов бюджета часто свидетельствует не только об усилении контроля, но и о пересмотре подходов к надзору. Когда доля дорожных штрафов превышает 45%, это говорит о высокой автоматизации фиксации нарушений. С точки зрения бюджетной политики, такие средства являются неплановыми и их резкий рост может указывать на усиление административного давления на экономику, особенно в части охраны труда, где за год число взысканий выросло на четверть".
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