Власти Кировской области зафиксировали рост сборов со штрафов до 1,35 млрд рублей

Бюджет Кировской области получил 1,35 млрд рублей от штрафов по итогам 2025 года. Сумма сборов выросла на 35% по сравнению с прошлым годом, когда регион собрал 1 млрд рублей. Данные представили на пленарном заседании Законодательного собрания области во время отчета властей об исполнении бюджета.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Всего за год выписали 14 370 штрафных квитанций. Основной поток средств обеспечили водители: за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта наложили 6 450 штрафов. Эта категория составила более 45% от общего числа взысканий.

Заметно выросло число наказаний в промышленном секторе. За нарушения норм охраны труда и промышленной безопасности вынесли 1 200 штрафов. Показатель увеличился на 25% относительно предыдущего периода.

Показатель Значение за 2025 год Общая сумма штрафов 1,35 млрд рублей Количество всех штрафов 14 370 шт. Штрафы за ПДД 6 450 шт. Штрафы за охрану труда 1 200 шт.

Рост поступлений указывает на ужесточение надзора за соблюдением законов и усиление ответственности бизнеса и жителей региона за правонарушения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов "Значительный рост штрафных доходов бюджета часто свидетельствует не только об усилении контроля, но и о пересмотре подходов к надзору. Когда доля дорожных штрафов превышает 45%, это говорит о высокой автоматизации фиксации нарушений. С точки зрения бюджетной политики, такие средства являются неплановыми и их резкий рост может указывать на усиление административного давления на экономику, особенно в части охраны труда, где за год число взысканий выросло на четверть".