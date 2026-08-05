Многодетные семьи в Саратовской области могут получать компенсацию за ЖКХ

В Саратовской области многодетные семьи могут получать ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилья и коммунальных услуг. О механизме выплат сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Гурьева.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Многодетная семья

Основное условие — наличие в семье трёх и более несовершеннолетних детей. Поддержка предоставляется до достижения младшим ребёнком 18 лет, а также на период обучения совершеннолетних детей до 23 лет включительно.

Как рассчитывается размер компенсации

Процент компенсации зависит от количества детей.

Количество детей Размер компенсации 3 ребёнка 30% 4 ребёнка 35% 5 детей 40% Каждый последующий +5%

Важное ограничение: выплата не может превышать фактические расходы семьи на жильё и коммунальные услуги.

Что требуется для получения

Семья должна быть зарегистрирована в жилом помещении, за которое запрашивается компенсация. Допускается регистрация как по месту жительства, так и по месту пребывания.

Обязательные условия своевременного начисления:

подача показаний счётчиков;

оплата квитанций до 15-го числа каждого месяца.

Где оформить заявление

Обратиться за мерой поддержки можно:

в управление социальной поддержки по месту жительства или пребывания;

через МФЦ;

на портале "Госуслуги".

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова