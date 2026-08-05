Многодетные семьи в Саратовской области могут получать компенсацию за ЖКХ

В Саратовской области многодетные семьи могут получать ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилья и коммунальных услуг. О механизме выплат сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Гурьева.
Основное условие — наличие в семье трёх и более несовершеннолетних детей. Поддержка предоставляется до достижения младшим ребёнком 18 лет, а также на период обучения совершеннолетних детей до 23 лет включительно.
Процент компенсации зависит от количества детей.
|Количество детей
|Размер компенсации
|3 ребёнка
|30%
|4 ребёнка
|35%
|5 детей
|40%
|Каждый последующий
|+5%
Важное ограничение: выплата не может превышать фактические расходы семьи на жильё и коммунальные услуги.
Семья должна быть зарегистрирована в жилом помещении, за которое запрашивается компенсация. Допускается регистрация как по месту жительства, так и по месту пребывания.
Обязательные условия своевременного начисления:
Обратиться за мерой поддержки можно:
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.