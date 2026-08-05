В Петербурге строят новые православные объекты в густонаселенных районах

В Купчино и на Ржевке построят новые православные объекты. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик трехэтажного собора святителя Алексия и приходского дома при храме "Знамение".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Храм с золотыми куполами

Оба проекта реализуют в рамках программы строительства церквей в густонаселенных районах города, где нагрузка на существующие приходы особенно высока.

Собор в Купчино: традиции Севера

На Балканской улице возведут Собор святителя Алексия митрополита Киевского, Московского и Всея Руси. Здание спроектировали в ООО "АМ" по заказу прихода храма святого Георгия Победоносца. Храм появится рядом с малым храмом князя Александра Невского.

Архитектурно собор представляет собой трехэтажную базилику с классическим пятиглавием. В оформлении фасадов авторы опирались на стилистику северного новгородского зодчества:

первый этаж облицуют натуральным камнем;

второй и третий уровни выполнят из белого камня с активным декором (пилястры, пояса, тяги).

Планировка здания распределяет функции по этажам. Первый уровень отдадут под крестильный храм с купелью, трапезную и выставочный холл. На втором расположат основной молельный зал — к нему приведут парадные наружные лестницы. Третий этаж займут хоры, административный блок и кабинет настоятеля.

Здание ориентируют так, чтобы апсида алтарной части смотрела в сторону реки Волковки, а звонница была обращена к территории комплекса и малому храму. На прилегающей территории обустроят парковку для автомобилей и велосипедов.

Приходской дом на Ржевке

В Красногвардейском районе, на улице Коммуны, появится вспомогательное здание при храме иконы Божией Матери "Знамение". Проект подготовило бюро "Петроград".

Приходской дом станет многофункциональным центром: здесь разместят жилые комнаты для священнослужителей, канцелярию, ризницу и воскресную школу. Также в здании откроют трапезную и помещения для благотворительных организаций.

Другие церковные стройки и реставрации

Параллельно с новым строительством в городе восстанавливают исторические интерьеры. В главной церкви Большого проспекта сейчас реставрируют монументальную живопись — икону Божией Матери "Милующая". Специалисты обновляют золочение фонов росписей "Успение Богоматери" и "Преображение Господне", а также восстанавливают путиловский камень на лестницах.

Также продолжается работа в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на набережной реки Карповки. К 2028 году там построят храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. В феврале 2025 года строители начали готовить площадку под духовно-просветительский центр, который позволит вынести административные и общественные функции за пределы монастырских стен.