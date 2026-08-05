В Черногорске открыли обновленную детскую библиотеку после ремонта

В Черногорске Республики Хакасия открыли детскую библиотеку-филиал № 6 после капитального ремонта. Подрядчик выполнил работы за 4,28 млн рублей, что оказалось существенно меньше выделенной суммы в 6,5 млн рублей. Сэкономленные деньги направили на ремонт других культурных объектов города и поселка Пригорск.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Библиотека и школьники

Распределение средств

По согласованию с Минкультуры России остаток бюджета распределили между двумя объектами. В поселке Пригорск капитальный ремонт филиала-библиотеки № 7 почти завершен: строители заменили окна, обновили электрику и систему отопления, уложили плитку и оштукатурили стены. Стоимость этих работ составила 1,16 млн рублей.

Вторая часть сэкономленных средств — более 1 млн рублей — пойдет на замену полов в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина на улице Ленина.

Объект Статус/Вид работ Сумма Детская библиотека № 6 Капитальный ремонт (завершено) 4,28 млн руб. Библиотека в Пригорске (№ 7) Капитальный ремонт (финишный этап) 1,16 млн руб. Библиотека им. Пушкина Ремонт полов (в плане) более 1 млн руб.

Развитие библиотечной сети

Обновление зданий станет базой для смены формата работы. Директор Черногорской централизованной библиотечной системы (ЦБС) Людмила Табачных сообщила, что в Пригорске планируют создать детский культурно-просветительский центр, а обновленную библиотеку № 6 переоснастят по модельному стандарту.

"Национальный проект "Семья" продолжает миссию нацпроекта "Культура": капитальные ремонты, современное оборудование, книги и музыкальные инструменты — далеко не полный перечень улучшений", — отметила министр культуры Хакасии Светлана Окольникова.

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