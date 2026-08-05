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Тульский кардиодиспансер впервые применил новый метод имплантации кардиостимулятора

Россия » Центр » Тула

В Тульском кардиодиспансере впервые применили новый метод имплантации кардиостимулятора, который позволяет избежать проведения электродов через кровеносные сосуды. Первым пациентом стал житель Богородицка с жизнеугрожающей аритмией.

Операционная
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Операционная

При традиционной установке трансвенозного стимулятора врачи делают разрез под ключицей и ведут электроды по венам прямо в полость сердца. Новый прибор размером со спичечный коробок устанавливают иначе: его корпус помещают между мышцами спины, а электрод располагают рядом с сердцем. Если ритм сбивается или происходит остановка сердца, система автоматически подает электрический разряд, чтобы вернуть орган в рабочее состояние.

Параметр Старый метод (трансвенозный) Новый метод
Место установки корпуса Под ключицей Между мышцами спины
Путь электрода Через кровеносные сосуды Непосредственно рядом с сердцем
Время операции Около 90 минут Около 45 минут

Для пациента сокращение времени операции в два раза означает меньшую нагрузку на организм и более быстрое восстановление. Отказ от использования сосудистого русла делает вмешательство безопаснее, так как снижается риск осложнений, связанных с повреждением или закупоркой вен.

Операция проводится бесплатно для жителей региона в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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