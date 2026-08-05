Тульский кардиодиспансер впервые применил новый метод имплантации кардиостимулятора

В Тульском кардиодиспансере впервые применили новый метод имплантации кардиостимулятора, который позволяет избежать проведения электродов через кровеносные сосуды. Первым пациентом стал житель Богородицка с жизнеугрожающей аритмией.
При традиционной установке трансвенозного стимулятора врачи делают разрез под ключицей и ведут электроды по венам прямо в полость сердца. Новый прибор размером со спичечный коробок устанавливают иначе: его корпус помещают между мышцами спины, а электрод располагают рядом с сердцем. Если ритм сбивается или происходит остановка сердца, система автоматически подает электрический разряд, чтобы вернуть орган в рабочее состояние.
|Параметр
|Старый метод (трансвенозный)
|Новый метод
|Место установки корпуса
|Под ключицей
|Между мышцами спины
|Путь электрода
|Через кровеносные сосуды
|Непосредственно рядом с сердцем
|Время операции
|Около 90 минут
|Около 45 минут
Для пациента сокращение времени операции в два раза означает меньшую нагрузку на организм и более быстрое восстановление. Отказ от использования сосудистого русла делает вмешательство безопаснее, так как снижается риск осложнений, связанных с повреждением или закупоркой вен.
Операция проводится бесплатно для жителей региона в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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