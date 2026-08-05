Тульский кардиодиспансер впервые применил новый метод имплантации кардиостимулятора

В Тульском кардиодиспансере впервые применили новый метод имплантации кардиостимулятора, который позволяет избежать проведения электродов через кровеносные сосуды. Первым пациентом стал житель Богородицка с жизнеугрожающей аритмией.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Операционная

При традиционной установке трансвенозного стимулятора врачи делают разрез под ключицей и ведут электроды по венам прямо в полость сердца. Новый прибор размером со спичечный коробок устанавливают иначе: его корпус помещают между мышцами спины, а электрод располагают рядом с сердцем. Если ритм сбивается или происходит остановка сердца, система автоматически подает электрический разряд, чтобы вернуть орган в рабочее состояние.

Параметр Старый метод (трансвенозный) Новый метод Место установки корпуса Под ключицей Между мышцами спины Путь электрода Через кровеносные сосуды Непосредственно рядом с сердцем Время операции Около 90 минут Около 45 минут

Для пациента сокращение времени операции в два раза означает меньшую нагрузку на организм и более быстрое восстановление. Отказ от использования сосудистого русла делает вмешательство безопаснее, так как снижается риск осложнений, связанных с повреждением или закупоркой вен.

Операция проводится бесплатно для жителей региона в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова