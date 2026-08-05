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Транспорт Кирова изменит схемы движения 8 и 9 августа из-за раскопок

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове на ближайшие выходные перекроют участок одной из центральных улиц города для замены теплосетей. Из-за этого семь автобусных и троллейбусных маршрутов изменят схему движения или прекратят работу.

Автобусная остановка в осеннем парке
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Автобусная остановка в осеннем парке

Ограничения введут на пересечении улицы Ленина и улицы Красноармейской. Проезд закроют в пятницу, 7 августа, в 23:00. Движение восстановят к 5:00 понедельника, 10 августа.

"На улице Красноармейской от улицы Свободы до улицы Казанской продолжается реконструкция тепловых сетей. Силами 'Т Плюс' на участке обновят 440 метров труб и устранят более 20 дефектов", — сообщили в мэрии Кирова.

Изменения в работе транспорта

В субботу и воскресенье (8-9 августа) автобусы пустят в объезд раскопок. Маршруты изменятся следующим образом:

№1 — от улицы Ленина по улицам Милицейской, Владимирской, Воровского, Ленина, далее по существующему маршруту, обратно — тем же маршрутом;
№№ 3, 5 — от улицы Комсомольской по улицам Владимирской, Воровского, Ленина, далее по существующему маршруту, обратно — тем же маршрутом;
№47 — от улицы Ленина по улицам Милицейской, Владимирской, далее по существующему маршруту;
№87 — от улицы Ленина по улицам Милицейской, Владимирской, Воровского, далее по существующему маршруту, обратно — тем же маршрутом;
№117 — от Октябрьского проспекта по улицам Воровского, Ленина, далее по существующему маршруту, обратно — тем же маршрутом;

Троллейбус № 4 полностью прекратит движение на период работ. График возвращения троллейбуса № 7 к прежнему формату движения пока не определен.

Параллельно в городе ограничено движение по улице Труда — там рабочие устраняют дефект теплотрассы, перекрытие продлится две недели.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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