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Минтранс Дагестана внедрит требования по безналичной оплате в текущие договоры

Россия » Юг » Махачкала

В Дагестане вводят жесткие требования к безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По итогам совещания глава правительства республики Магомед Рамазанов потребовал обеспечить стабильную работу платежных систем на всех маршрутах, исключив случаи отказов водителей принимать карты или электронные платежи.

Автобус в поле
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Автобус в поле

Основной проблемой стали жалобы жителей: пассажиры, включая детей, часто сталкиваются с тем, что водители отказываются проводить безналичный расчет. Премьер отметил, что система должна функционировать в реальных условиях, а не только во время проверок контролирующих органов.

"Система должна работать везде и всегда. И это не пожелание, это требование. Недопустимы ситуации, когда после проверок всё функционирует, а в реальных условиях пассажиры сталкиваются с отказами", — подчеркнул Магомед Рамазанов.

Что изменится для перевозчиков

Чтобы решить проблему, правительство меняет подход к работе с транспортными компаниями. Теперь техническая возможность безналичной оплаты становится обязательным условием сотрудничества с государством.

Категория контрактов Требование по оплате
Новые договоры на перевозки Безналичная оплата обязательна при заключении контракта
Действующие маршруты Минтранс готовит предложения по внедрению требований в текущие договоры

Магомед Рамазанов поручил Министерству транспорта совместно с муниципалитетами проработать механизм распространения этих правил на уже работающие маршруты. Это позволит сократить долю наличных расчетов в регионе и сделать поездки удобнее для населения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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