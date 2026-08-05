Минтранс Дагестана внедрит требования по безналичной оплате в текущие договоры

В Дагестане вводят жесткие требования к безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По итогам совещания глава правительства республики Магомед Рамазанов потребовал обеспечить стабильную работу платежных систем на всех маршрутах, исключив случаи отказов водителей принимать карты или электронные платежи.

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Основной проблемой стали жалобы жителей: пассажиры, включая детей, часто сталкиваются с тем, что водители отказываются проводить безналичный расчет. Премьер отметил, что система должна функционировать в реальных условиях, а не только во время проверок контролирующих органов.

"Система должна работать везде и всегда. И это не пожелание, это требование. Недопустимы ситуации, когда после проверок всё функционирует, а в реальных условиях пассажиры сталкиваются с отказами", — подчеркнул Магомед Рамазанов.

Что изменится для перевозчиков

Чтобы решить проблему, правительство меняет подход к работе с транспортными компаниями. Теперь техническая возможность безналичной оплаты становится обязательным условием сотрудничества с государством.

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Магомед Рамазанов поручил Министерству транспорта совместно с муниципалитетами проработать механизм распространения этих правил на уже работающие маршруты. Это позволит сократить долю наличных расчетов в регионе и сделать поездки удобнее для населения.

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