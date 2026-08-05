Минтранс Дагестана внедрит требования по безналичной оплате в текущие договоры

В Дагестане вводят жесткие требования к безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По итогам совещания глава правительства республики Магомед Рамазанов потребовал обеспечить стабильную работу платежных систем на всех маршрутах, исключив случаи отказов водителей принимать карты или электронные платежи.
Основной проблемой стали жалобы жителей: пассажиры, включая детей, часто сталкиваются с тем, что водители отказываются проводить безналичный расчет. Премьер отметил, что система должна функционировать в реальных условиях, а не только во время проверок контролирующих органов.
"Система должна работать везде и всегда. И это не пожелание, это требование. Недопустимы ситуации, когда после проверок всё функционирует, а в реальных условиях пассажиры сталкиваются с отказами", — подчеркнул Магомед Рамазанов.
Чтобы решить проблему, правительство меняет подход к работе с транспортными компаниями. Теперь техническая возможность безналичной оплаты становится обязательным условием сотрудничества с государством.
|Категория контрактов
|Требование по оплате
|Новые договоры на перевозки
|Безналичная оплата обязательна при заключении контракта
|Действующие маршруты
|Минтранс готовит предложения по внедрению требований в текущие договоры
Магомед Рамазанов поручил Министерству транспорта совместно с муниципалитетами проработать механизм распространения этих правил на уже работающие маршруты. Это позволит сократить долю наличных расчетов в регионе и сделать поездки удобнее для населения.
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