Движение транспорта в центре Кирова будет ограничено из-за дорожных работ

В центре Кирова с 23:00 7 августа до 05:00 10 августа ограничат движение транспорта. Закроют улицы Ленина и Победы — ремонтные работы проводятся в рамках комплексной программы благоустройства центральной части города.
На участке установят знаки и ограждения. Водителям рекомендуется заранее продумать объездные маршруты и заложить время на возможные задержки. Администрация города обещает дополнительное информирование жителей и туристов об изменениях в схеме движения.
В мэрии подчёркивают: мероприятие направлено на улучшение инфраструктуры и повышение безопасности. Работы планируется завершить строго в установленные сроки.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.