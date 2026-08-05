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Движение транспорта в центре Кирова будет ограничено из-за дорожных работ

Россия » Поволжье » Киров

В центре Кирова с 23:00 7 августа до 05:00 10 августа ограничат движение транспорта. Закроют улицы Ленина и Победы — ремонтные работы проводятся в рамках комплексной программы благоустройства центральной части города.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожная разметка

На участке установят знаки и ограждения. Водителям рекомендуется заранее продумать объездные маршруты и заложить время на возможные задержки. Администрация города обещает дополнительное информирование жителей и туристов об изменениях в схеме движения.

В мэрии подчёркивают: мероприятие направлено на улучшение инфраструктуры и повышение безопасности. Работы планируется завершить строго в установленные сроки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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