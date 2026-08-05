Суд обязал компанию из Подмосковья вернуть долг орловскому поставщику

Арбитражный суд Орловской области обязал московскую компанию ООО "Лагранж-Юг" вернуть долг орловскому поставщику ООО "МТК Росберг Центр". Речь идет о задолженности по договору поставки и начисленной неустойке, общая сумма которых превысила 935 тысяч рублей.

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Спор возник из-за контракта от 21 ноября 2025 года. Орловская компания поставила товар московскому контрагенту из Одинцовского района, но не получила оплату в установленный срок. После того как попытки урегулировать вопрос мирным путем провалились, бизнесмены обратились в суд.

Суд полностью встал на сторону истца. Решение вступило в силу немедленно, что позволяет орловскому предприятию начать процедуру взыскания средств без ожидания стандартных сроков.

Параметр Детали спора Сумма взыскания Более 935 тыс. рублей Стороны ООО "МТК Росберг Центр" (Орел) и ООО "Лагранж-Юг" (Подмосковье) Статус решения Подлежит немедленному исполнению

Несмотря на решение суда, у ответчика остается право оспорить его. В течение 15 дней московская компания может подать апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Воронеже.