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Суд обязал компанию из Подмосковья вернуть долг орловскому поставщику

Россия » Центр » Орел

Арбитражный суд Орловской области обязал московскую компанию ООО "Лагранж-Юг" вернуть долг орловскому поставщику ООО "МТК Росберг Центр". Речь идет о задолженности по договору поставки и начисленной неустойке, общая сумма которых превысила 935 тысяч рублей.

Судейский молоток и документы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Судейский молоток и документы

Спор возник из-за контракта от 21 ноября 2025 года. Орловская компания поставила товар московскому контрагенту из Одинцовского района, но не получила оплату в установленный срок. После того как попытки урегулировать вопрос мирным путем провалились, бизнесмены обратились в суд.

Суд полностью встал на сторону истца. Решение вступило в силу немедленно, что позволяет орловскому предприятию начать процедуру взыскания средств без ожидания стандартных сроков.

Параметр Детали спора
Сумма взыскания Более 935 тыс. рублей
Стороны ООО "МТК Росберг Центр" (Орел) и ООО "Лагранж-Юг" (Подмосковье)
Статус решения Подлежит немедленному исполнению

Несмотря на решение суда, у ответчика остается право оспорить его. В течение 15 дней московская компания может подать апелляционную жалобу в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, который находится в Воронеже.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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