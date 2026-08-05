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Во Всеволожске построят детский сад в морском стиле на 140 мест

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Во Всеволожске Ленинградской области построят новый детский сад площадью 3 тысячи квадратных метров. Проект здания в морском стиле уже утвержден, строительство возьмет на себя группа компаний А101.

Современное здание школы или детского сада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современное здание школы или детского сада

В учреждении создадут шесть групп для детей от трех до семи лет. Всего здание рассчитано на 140 воспитанников. Трехэтажный корпус оборудуют по стандартам доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории разобьют прогулочные маршруты и игровые зоны.

"Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества", — Денис Горбунов, начальник ГАУ "Леноблэкспертиза".

Дефицит мест в Южном

Новый объект призван облегчить ситуацию с дошкольным образованием в городе. Особенно остро нехватка мест ощущается в микрорайоне Южный, где темпы застройки жилых комплексов опережают темпы социального строительства.

Сейчас в Южном работают пять детских садов. Очередь за местом может растянуться на полтора года. В таких условиях родители либо оставляют детей дома, либо переходят в частные центры, где ежемесячная оплата начинается от 25 тысяч рублей.

Параметр нового сада Показатель
Общая площадь 3 000 кв. м
Вместимость 140 детей
Количество групп 6
Этажность здания 3 этажа

 

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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