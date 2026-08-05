Во Всеволожске построят детский сад в морском стиле на 140 мест

Во Всеволожске Ленинградской области построят новый детский сад площадью 3 тысячи квадратных метров. Проект здания в морском стиле уже утвержден, строительство возьмет на себя группа компаний А101.
В учреждении создадут шесть групп для детей от трех до семи лет. Всего здание рассчитано на 140 воспитанников. Трехэтажный корпус оборудуют по стандартам доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории разобьют прогулочные маршруты и игровые зоны.
"Наша задача — обеспечить экспертную оценку проектных решений, чтобы такие социальные объекты были безопасными, функциональными и соответствовали самым высоким требованиям качества", — Денис Горбунов, начальник ГАУ "Леноблэкспертиза".
Новый объект призван облегчить ситуацию с дошкольным образованием в городе. Особенно остро нехватка мест ощущается в микрорайоне Южный, где темпы застройки жилых комплексов опережают темпы социального строительства.
Сейчас в Южном работают пять детских садов. Очередь за местом может растянуться на полтора года. В таких условиях родители либо оставляют детей дома, либо переходят в частные центры, где ежемесячная оплата начинается от 25 тысяч рублей.
|Параметр нового сада
|Показатель
|Общая площадь
|3 000 кв. м
|Вместимость
|140 детей
|Количество групп
|6
|Этажность здания
|3 этажа
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