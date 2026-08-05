В Элисте потушили степной пожар, создавший угрозу жилому сектору

В Элисте пожарные потушили степной пожар, который охватил одну тысячу квадратных метров сухой травы. Огонь вспыхнул днем в районе между 9-м микрорайоном и Сити-Чесс, создав угрозу жилым домам и хозяйственным постройкам.
Сигнал о возгорании поступил в 12:26. На место прибыли расчеты двух пожарно-спасательных частей (18-й и 1-й). В тушении участвовали 18 специалистов и пять единиц техники. Сильный ветер мешал работе спасателей, способствуя быстрому распространению пламени.
Чтобы остановить огонь и не дать ему перейти на жилые массивы, огнеборцы развернули рукавные линии. Подачу воды обеспечил водовоз Горзеленхоза, который направила городская администрация.
|Показатель
|Данные
|Площадь пожара
|1 000 кв. м
|Количество спасателей
|18 человек
|Задействованная техника
|5 единиц + водовоз Горзеленхоза
Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара и кто виноват в случившемся.
"Распространение огня удалось полностью остановить. В настоящий момент возгорание ликвидировано", — сообщили в МЧС по Калмыкии.
Подобные инциденты с сухой травой особенно опасны для городских окраин, так как ветер может за считанные минуты перебросить огонь на жилой сектор и инфраструктуру города.
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