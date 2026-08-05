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В Элисте потушили степной пожар, создавший угрозу жилому сектору

Россия » Юг » Элиста

В Элисте пожарные потушили степной пожар, который охватил одну тысячу квадратных метров сухой травы. Огонь вспыхнул днем в районе между 9-м микрорайоном и Сити-Чесс, создав угрозу жилым домам и хозяйственным постройкам.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Сигнал о возгорании поступил в 12:26. На место прибыли расчеты двух пожарно-спасательных частей (18-й и 1-й). В тушении участвовали 18 специалистов и пять единиц техники. Сильный ветер мешал работе спасателей, способствуя быстрому распространению пламени.

Чтобы остановить огонь и не дать ему перейти на жилые массивы, огнеборцы развернули рукавные линии. Подачу воды обеспечил водовоз Горзеленхоза, который направила городская администрация.

Показатель Данные
Площадь пожара 1 000 кв. м
Количество спасателей 18 человек
Задействованная техника 5 единиц + водовоз Горзеленхоза

Пожарные полностью ликвидировали возгорание. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной пожара и кто виноват в случившемся.

"Распространение огня удалось полностью остановить. В настоящий момент возгорание ликвидировано", — сообщили в МЧС по Калмыкии.

Подобные инциденты с сухой травой особенно опасны для городских окраин, так как ветер может за считанные минуты перебросить огонь на жилой сектор и инфраструктуру города.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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