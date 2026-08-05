Умные светофоры в Туле увеличили скорость движения водителей в полтора раза

В Туле более половины светофорных объектов перевели на "умный" режим работы. Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволило водителям увеличить среднюю скорость движения в полтора раза, а время в пути сократилось на треть.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с пешеходным переходом

Современный светофор перестал быть просто набором цветных огней. Теперь это сложный комплекс, который объединяет датчики движения, дорожные камеры, вычислительные блоки и модули связи. Система в реальном времени передает данные в городской центр управления, где специалисты регулируют транспортные потоки, опираясь на фактическую ситуацию на перекрестках.

Показатель Результат внедрения ИТС Средняя скорость движения Рост в 1,5 раза Время в пути Снижение на 33% Охват умных светофоров в городе Более 50%

Планы по развитию сети

До конца 2026 года городские службы планируют оснастить дополнительными модулями управления еще 36 светофоров. В ближайшее время оборудование установят на улице Кирова, а в следующем году работы перенесут на улицу Металлургов.

Конечная цель развития системы — объединить все наиболее загруженные магистрали Тулы в единую сеть. Это позволит минимизировать пробки и сделать движение пешеходов и транспорта более предсказуемым и безопасным.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова