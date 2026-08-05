Умные светофоры в Туле увеличили скорость движения водителей в полтора раза

В Туле более половины светофорных объектов перевели на "умный" режим работы. Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволило водителям увеличить среднюю скорость движения в полтора раза, а время в пути сократилось на треть.
Современный светофор перестал быть просто набором цветных огней. Теперь это сложный комплекс, который объединяет датчики движения, дорожные камеры, вычислительные блоки и модули связи. Система в реальном времени передает данные в городской центр управления, где специалисты регулируют транспортные потоки, опираясь на фактическую ситуацию на перекрестках.
|Показатель
|Результат внедрения ИТС
|Средняя скорость движения
|Рост в 1,5 раза
|Время в пути
|Снижение на 33%
|Охват умных светофоров в городе
|Более 50%
До конца 2026 года городские службы планируют оснастить дополнительными модулями управления еще 36 светофоров. В ближайшее время оборудование установят на улице Кирова, а в следующем году работы перенесут на улицу Металлургов.
Конечная цель развития системы — объединить все наиболее загруженные магистрали Тулы в единую сеть. Это позволит минимизировать пробки и сделать движение пешеходов и транспорта более предсказуемым и безопасным.
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