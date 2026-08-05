Жители Нижегородской области с инвалидностью смогут пройти обучение цифровым навыкам

МТС открывает регистрацию на обучающую программу "Каждый включен" для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Онлайн-курс, разработанный совместно с MWS AI, научит людей с инвалидностью и особенностями здоровья применять инструменты искусственного интеллекта в рабочих задачах и цифровых профессиях. Регистрация доступна до 21 августа, обучение начнётся 1 сентября и продлится семь недель.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди за работой с кодом

Как организовано обучение

Программа адаптирована для участников с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Платформа совместима со скринридерами, поддерживает навигацию с клавиатуры и достаточный контраст. Все видео сопровождаются субтитрами и адаптированной графикой, а онлайн-встречи — переводом на русский жестовый язык. В подготовке материалов участвовало Всероссийское общество глухих.

Базовый трек включает 25 видеоуроков, тесты и практические задания, разбитые на семь еженедельных модулей. Участники освоят:

основы работы с нейросетями и другими ИИ-инструментами;

применение ИИ в работе с текстом и коммуникациях;

поиск и анализ информации;

создание визуального контента;

автоматизацию рабочих процессов;

подготовку карьерных материалов.

Курс рассчитан на не менее 500 зарегистрированных пользователей. Для 30 лучших участников компания организовала практический трек по работе с кейсами технологических компаний по трём направлениям: клиентские коммуникации, автоматизация и цифровые сервисы, аналитика и работа с информацией. На всех этапах обучающимся обеспечено сопровождение через куратора и единый информационный канал.

Итоги и перспективы

Проект завершится итоговой встречей: финалисты представят свои кейсы экспертам МТС, получат обратную связь, сертификаты и возможность дальнейшего карьерного взаимодействия с компанией. Для участников из других регионов будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

"Мы убеждены, что цифровой талант не имеет ограничений по здоровью. Проект "Каждый включен" — это не просто образовательная инициатива, а реальный карьерный лифт для людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы жители нашего региона получили равный и комфортный доступ к передовым ИИ-технологиям, которые сегодня становятся стандартом на рынке труда. Материалы курса изложены просто и доступно, без лишних терминов и смысловых барьеров, что позволяет освоить нейросети с нуля, даже без какого-либо предыдущего опыта", — отмечает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Экспертная оценка

Запуск инклюзивных образовательных программ по цифровым навыкам — это ответ на две системные проблемы: дефицит кадров в IT-сфере и низкую трудоустроенность людей с инвалидностью. По данным Росстата, уровень занятости среди лиц с ограниченными возможностями здоровья существенно ниже среднего по стране, при этом спрос на специалистов, умеющих работать с ИИ-инструментами, растёт во всех отраслях. Корпоративные инициативы вроде "Каждого включенного" важны тем, что они снимают барьер "входа в профессию": дают конкретные навыки, портфолио из кейсов и прямой канал связи с работодателем. Однако для устойчивого эффекта такие программы должны становиться системными, а не одноразовыми, и масштабироваться на уровне национальных проектов и региональных программ поддержки занятости.

Экспертная проверка:

эксперт по социальной политике и демографии

Елена Романова эксперт по социальной политике и демографии