Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нижнем Новгороде утвердили планировку жилого массива Новое Ольгино
В Донецкой Народной Республике ПСБ упростил получение оборудования для приема платежей
В Казахстане запустили крупнейшую в Центральной Азии доильную систему
На юге Белоруссии 6 августа ожидается повышение температуры до +40 градусов
В Нижегородском метро разместили QR-коды для ознакомления со способами голосования
В Саратовской области нашли 36 голов скота без ветеринарных документов
В Кировской области объявили высокий риск природных пожаров с 6 по 10 августа
Четыре кинозала Ивановской области получили гранты от Фонда кино
Работы по защите телебашни от коррозии повлияют на вещание в Нижнем Новгороде

В Кохме к 1 сентября завершат капитальный ремонт корпуса школы № 2

Россия » Центр » Иваново

В городе Кохме Ивановской области к началу учебного года завершат капитальный ремонт одного из корпусов школы № 2. Рабочие обновят вестибюль, гардеробы, рекреации и санитарные узлы. Объектом заинтересовался губернатор Станислав Воскресенский, который посетил стройплощадку 5 августа.

Школьная линейка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьная линейка

Здание школы построили 57 лет назад, поэтому капитальное обновление стало необходимостью. Ремонт идет поэтапно с 2022 года: сначала восстановили часть кровли, затем привели в порядок крышу над пищеблоком и спортзалом, укрепили стены и заменили окна.

"Ремонт пока не доделан, но подрядчик обещает, что к 1 сентября дети уже смогут пойти в школу", — сообщил Станислав Воскресенский.

Жители города отмечают, что изменения заметны сразу. В частности, в рекреациях заменили освещение и отделку стен и потолков, что сделало помещения светлее.

Организация обучения

Сейчас школа № 2 работает в двух зданиях. Начальные классы занимают корпус в переулке Ивановском, а ученики средних и старших классов перешли в новое здание на улице Владимирской. В новом корпусе оборудован крупнейший в регионе школьный спортзал. Благодаря этому более 1,4 тысячи учеников теперь учатся в одну смену.

Объект/Показатель Описание / Значение
Общее количество учеников Более 1,4 тыс. человек
Текущий этап ремонта Вестибюль, гардеробы, рекреации, СУ
Профили обучения Технологический и естественно-научный

В школе развивают профильное обучение. В 2026 году семь одиннадцатиклассников получили золотые и серебряные медали, а одна ученица стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

Масштаб работ в области

Обновление школы в Кохме — часть большой программы. В 2026 году капитальный ремонт проходит в 32 школах Ивановской области по региональной программе. Параллельно действует Президентская программа: в этом году обновят и оснастят еще 9 школ в разных муниципалитетах, включая Гаврилово-Посадскую среднюю школу № 2.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Военные новости
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Овощи
Добавьте в ящик всего один фрукт: томаты покраснеют быстрее и сохранят насыщенный вкус
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Последние материалы
Бизнес Санкт-Петербурга получил доступ к льготным займам до 30 млн рублей на автотранспорт
В Алматы выдворили из страны 35 граждан Индии за нарушение сроков пребывания
Северная Осетия планирует установку электрозарядок вдоль межрегиональных трасс
Самарская область готова выделить 191 млн рублей на парк Ольденбургских, но заявок нет
В Астраханской области начался массовый сбор томатов открытого грунта
Небесный разряд: почему смерть от молнии случается редко, но ранит навсегда
Смоленская АЭС успешно прошла плановую проверку госкорпорации Росэнергоатом
В Советском районе Курской области восстанавливают мост через реку Грайворонка
Спрос сместился в дорогой сегмент: главный фактор роста цен на подержанные авто
Администрация Смоленска ограничила подачу горячей воды из-за строительства кампуса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.