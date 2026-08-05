В Кохме к 1 сентября завершат капитальный ремонт корпуса школы № 2

В городе Кохме Ивановской области к началу учебного года завершат капитальный ремонт одного из корпусов школы № 2. Рабочие обновят вестибюль, гардеробы, рекреации и санитарные узлы. Объектом заинтересовался губернатор Станислав Воскресенский, который посетил стройплощадку 5 августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьная линейка

Здание школы построили 57 лет назад, поэтому капитальное обновление стало необходимостью. Ремонт идет поэтапно с 2022 года: сначала восстановили часть кровли, затем привели в порядок крышу над пищеблоком и спортзалом, укрепили стены и заменили окна.

"Ремонт пока не доделан, но подрядчик обещает, что к 1 сентября дети уже смогут пойти в школу", — сообщил Станислав Воскресенский.

Жители города отмечают, что изменения заметны сразу. В частности, в рекреациях заменили освещение и отделку стен и потолков, что сделало помещения светлее.

Организация обучения

Сейчас школа № 2 работает в двух зданиях. Начальные классы занимают корпус в переулке Ивановском, а ученики средних и старших классов перешли в новое здание на улице Владимирской. В новом корпусе оборудован крупнейший в регионе школьный спортзал. Благодаря этому более 1,4 тысячи учеников теперь учатся в одну смену.

Объект/Показатель Описание / Значение Общее количество учеников Более 1,4 тыс. человек Текущий этап ремонта Вестибюль, гардеробы, рекреации, СУ Профили обучения Технологический и естественно-научный

В школе развивают профильное обучение. В 2026 году семь одиннадцатиклассников получили золотые и серебряные медали, а одна ученица стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

Масштаб работ в области

Обновление школы в Кохме — часть большой программы. В 2026 году капитальный ремонт проходит в 32 школах Ивановской области по региональной программе. Параллельно действует Президентская программа: в этом году обновят и оснастят еще 9 школ в разных муниципалитетах, включая Гаврилово-Посадскую среднюю школу № 2.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова