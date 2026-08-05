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В Нижнем Новгороде утвердили планировку жилого массива Новое Ольгино

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Приокском районе Нижнего Новгорода стартует строительство третьего этапа проекта комплексного развития территории (КРТ) "Ольгино". Министерство градостроительной деятельности региона утвердило документы по планировке и межеванию участка, который получит название "Новое Ольгино".

Грузовик Foton на стройплощадке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовик Foton на стройплощадке

Застройку ведет Группа компаний "Дирекция по строительству", принадлежащая правительству Нижегородской области. На площади 76,3 гектара возведут многоквартирные дома переменной этажности общей площадью 334 тысячи квадратных метров. По расчетам, здесь смогут поселиться около 11 тысяч человек.

Социальные объекты и среда

Планировка кварталов исключает наземные парковки внутри дворов. Автомобили разместят в многоуровневых и подземных паркингах по периметру жилых групп. Освободившееся пространство отдадут под прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки.

На первых этажах домов откроют магазины и сервисные центры. Социальный блок третьего лота включает:

Объект Вместимость/Параметры
Школа 1 500 учеников
Детский сад №1 400 мест
Детский сад №2 280 мест

"Мы строим полноценный город в городе: со своей школой, детскими садами, прогулочной и торговой инфраструктурой. Наша цель — чтобы все необходимое для жизни было в шаговой доступности для каждой семьи", — подчеркнула министр градостроительной деятельности Нижегородской области Дарья Шунаева.

Масштабы проекта КРТ в регионе

"Ольгино" является крупнейшим объектом такого типа в области. Всего проект охватывает 265,2 гектара и разделен на четыре лота. Когда все очереди строительства завершатся, здесь появится почти 1,4 миллиона квадратных метров жилья, а население района вырастет до 46 тысяч человек.

Инструмент комплексного развития территорий становится основным для обновления городской среды. Сейчас в Нижнем Новгороде и Сарове действуют 27 договоров КРТ, еще 30 находятся на стадии подготовки. Всего в регионе определили более 100 подходящих площадок.

Развитие таких микрорайонов связано с задачами федерального проекта "Жилье". Цель программы — строить не просто дома, а полноценную городскую среду с готовыми транспортными и коммунальными сетями.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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