Прокуратура Петербурга взыскала 1,2 млн рублей с оператора за подменные номера

Оператора сотовой связи в Санкт-Петербурге оштрафовали на 1,2 млн рублей. Компания допустила пропуск звонков от мошенников, которые использовали подменные номера для обмана горожанок.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Пачки денег лежат в открытии сейфе, рука в рукаве пиджака берет купюры

Как сообщили в прокуратуре города, инцидент произошел в августе 2025 года. Жертвами киберпреступников стали две пожилые женщины. Злоумышленники убедили их перевести сбережения под видом "спасения" средств. В итоге пенсионерки лишились более 750 тыс. рублей.

Проверка прокуратуры Красносельского района показала, что оператор связи не обеспечил фильтрацию трафика и пропустил в сеть соединения с фальшивых номеров, хотя закон обязывает компанию пресекать подобные действия.

Показатель Значение Сумма штрафа оператора 1,2 млн рублей Сумма ущерба потерпевших > 750 тыс. рублей Статья КоАП РФ ч. 2 ст. 13.2.1

В отношении компании возбудили два административных дела за неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи. Параллельно правоохранители продолжают расследование уголовных дел по факту хищения денег у женщин.

Подобная практика взысканий с операторов становится регулярной. Ранее в Петербурге компанию уже штрафовали за пропуск звонка, в результате которого пенсионерка перевела преступникам 1,5 млн рублей.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова