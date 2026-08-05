Прокуратура Петербурга взыскала 1,2 млн рублей с оператора за подменные номера

Оператора сотовой связи в Санкт-Петербурге оштрафовали на 1,2 млн рублей. Компания допустила пропуск звонков от мошенников, которые использовали подменные номера для обмана горожанок.
Как сообщили в прокуратуре города, инцидент произошел в августе 2025 года. Жертвами киберпреступников стали две пожилые женщины. Злоумышленники убедили их перевести сбережения под видом "спасения" средств. В итоге пенсионерки лишились более 750 тыс. рублей.
Проверка прокуратуры Красносельского района показала, что оператор связи не обеспечил фильтрацию трафика и пропустил в сеть соединения с фальшивых номеров, хотя закон обязывает компанию пресекать подобные действия.
|Показатель
|Значение
|Сумма штрафа оператора
|1,2 млн рублей
|Сумма ущерба потерпевших
|> 750 тыс. рублей
|Статья КоАП РФ
|ч. 2 ст. 13.2.1
В отношении компании возбудили два административных дела за неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи. Параллельно правоохранители продолжают расследование уголовных дел по факту хищения денег у женщин.
Подобная практика взысканий с операторов становится регулярной. Ранее в Петербурге компанию уже штрафовали за пропуск звонка, в результате которого пенсионерка перевела преступникам 1,5 млн рублей.
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