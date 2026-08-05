Власти Ахтубинска предложили два сценария распределения средств на инфраструктуру

Жители Ахтубинска решат, чем город будет заниматься в 2027 году: избавляться от постоянных отключений воды или ремонтировать дороги. Глава администрации Александр Сиваков предложил горожанам выбрать приоритеты развития инфраструктуры через голосование.
Проблема касается магистрального водовода, который тянется от села Покровка к въезду в город. Трубы изношены, поэтому порывы и перебои с водой стали регулярными. В прошлом году рабочие заменили самый аварийный участок длиной 1,8 километра, а в этом установили новый насос, чтобы оборудование не выходило из строя.
Сейчас остался последний критический отрезок трубы — 2,4 километра. Его полная замена стоит более 30 миллионов рублей. Поскольку федеральные программы модернизации ЖКХ временно приостановлены из-за перераспределения средств на нужды СВО, городу приходится полагаться только на собственный бюджет.
Власти предложили два варианта распределения денег на 2027 год.
|Показатель
|Данные по водоводу
|Длина оставшегося критического участка
|2,4 км
|Стоимость полной замены
|более 30 млн рублей
|Замененный участок (в прошлом году)
|1,8 км
Александр Сиваков отдельно коснулся вопроса благоустройства. Он пояснил, что средства на создание парков приходят в виде целевых субсидий из регионального и федерального бюджетов. По закону эти деньги нельзя перенаправить на ремонт коммунальных сетей — их можно тратить строго по назначению.
"Сейчас идет формирование бюджета на 2027 год, и нам крайне важно ваше мнение", — подчеркнул глава города.
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