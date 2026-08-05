Власти Ахтубинска предложили два сценария распределения средств на инфраструктуру

Жители Ахтубинска решат, чем город будет заниматься в 2027 году: избавляться от постоянных отключений воды или ремонтировать дороги. Глава администрации Александр Сиваков предложил горожанам выбрать приоритеты развития инфраструктуры через голосование.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Ремонт дороги с экскаватором

Проблема касается магистрального водовода, который тянется от села Покровка к въезду в город. Трубы изношены, поэтому порывы и перебои с водой стали регулярными. В прошлом году рабочие заменили самый аварийный участок длиной 1,8 километра, а в этом установили новый насос, чтобы оборудование не выходило из строя.

Сейчас остался последний критический отрезок трубы — 2,4 километра. Его полная замена стоит более 30 миллионов рублей. Поскольку федеральные программы модернизации ЖКХ временно приостановлены из-за перераспределения средств на нужды СВО, городу приходится полагаться только на собственный бюджет.

Выбор между водой и дорогами

Власти предложили два варианта распределения денег на 2027 год.

Ставка на водоснабжение: все свободные средства, включая часть дорожного фонда, уйдут на замену трубы. В этом случае дороги в городе получат только ямочный ремонт.

все свободные средства, включая часть дорожного фонда, уйдут на замену трубы. В этом случае дороги в городе получат только ямочный ремонт. Ставка на дороги: объем дорожных работ останется на прежнем уровне, но замену водопровода растянут на несколько лет. Это означает, что прорывы труб и отключения воды продолжатся.

Показатель Данные по водоводу Длина оставшегося критического участка 2,4 км Стоимость полной замены более 30 млн рублей Замененный участок (в прошлом году) 1,8 км

Почему не используют деньги на парки

Александр Сиваков отдельно коснулся вопроса благоустройства. Он пояснил, что средства на создание парков приходят в виде целевых субсидий из регионального и федерального бюджетов. По закону эти деньги нельзя перенаправить на ремонт коммунальных сетей — их можно тратить строго по назначению.

"Сейчас идет формирование бюджета на 2027 год, и нам крайне важно ваше мнение", — подчеркнул глава города.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов