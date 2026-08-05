Ярославская область приобрела пять пожарных автоцистерн через СберЛизинг

Пожарные расчеты Ярославской области получили пять новых автоцистерн на шасси МАЗ. Технику распределили между Ярославлем, Мышкиным, Пошехоньем, Гавриловым-Ямом и селом Толбухино. Машины будут охранять социально значимые объекты и инфраструктуру региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Партия спецтехники обошлась бюджету области примерно в 117 млн рублей. Автомобили приобрели в лизинг на пять лет через СберЛизинг. Особенность машин в том, что белорусские шасси оснащены двигателями ярославского производства.

Характеристика Параметр Модель АЦ-5,0-40 на шасси МАЗ Объем цистерны 5 000 литров Оснащение Гидравлический инструмент, бензопилы, насосная установка

Мощные насосы позволяют пожарным не только тушить огонь, но и откачивать воду при паводках. Благодаря экономии на торгах область закупила еще одну машину с цистерной на 8 тонн. Ее доставят осенью в пожарную часть №53 города Данилова. Для этого района большой запас воды критичен, так как многие поселения находятся далеко друг от друга, а подъездные пути затруднены.

"Современные машины с увеличенным объемом цистерн и улучшенной проходимостью существенно расширят тактические возможности пожарных", — пояснил первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Денис Хохряков.

Нагрузка на спасателей региона остается высокой. С начала года они выехали на вызовы более 5600 раз, из которых 1170 случаев были связаны с пожарами. В результате этих операций спасли 357 человек, включая 25 детей.

Сейчас в распоряжении службы региона 169 цистерн, а также катера, аэроглиссеры и суда на воздушной подушке.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова