В Тверской области восстановили дорожное покрытие и освещение на юго-западном участке

В Тверской области завершен капитальный ремонт автодороги на юго-западе региона. Участок имеет важное транспортное и социальное значение: по нему проходят маршруты, связывающие районные центры и сельские населённые пункты с крупными магистралями.

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В ходе работ полностью восстановлено покрытие, отремонтированы дренажные системы и установлено современное освещение. Дорога теперь соответствует действующим стандартам безопасности. Для водителей это значит сокращение времени в пути и снижение риска аварий, особенно в тёмное и непогодное время суток.

Ремонт проводился в составе государственной программы обновления дорожной инфраструктуры области. Работы выполняли местные подрядчики, все этапы сданы в установленные сроки без срывов.

В ближайшее время на участке пройдёт приёмка и будут внедрены технологии, повышающие устойчивость покрытия к перепадам температур и влаге. Это продлит срок службы дороги и снизит будущие затраты на текущее содержание.