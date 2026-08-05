В Чебоксарах принудительно снесут 46 незаконных построек на муниципальной земле

В Чебоксарах принудительно снесут 46 незаконных некапитальных построек. Администрация города распорядилась очистить муниципальную землю от объектов, которые установили самовольно.
Разбор конструкций и их вывоз на площадки временного хранения поручили управе Калининского района. Для работ привлекут специализированную организацию. Горожанам отвели три месяца на выполнение распоряжения.
Процессом руководит заместитель главы администрации по имущественным и земельным отношениям. Власти делают ставку на системный подход: ранее в микрорайоне Альгешево уже сносили самозахваты площадью более тысячи квадратных метров.
|Параметр
|Данные по кампании
|Количество объектов к сносу
|46 сооружений
|Срок исполнения
|3 месяца
|Ответственное подразделение
|Управа Калининского района
Спецтехника должна полностью убрать строительный мусор с участков после демонтажа. Владельцам самовольных построек напомнили о рисках: помимо принудительного сноса, за захват земли предусмотрены крупные штрафы.
"Самовольный захват земли и незаконные постройки могут привести не только к принудительному демонтажу, но и к крупным штрафам", — сообщили в администрации Чебоксар.
Специализированная организация вывезет их на предназначенные для этого площадки временного хранения.
За исполнением распоряжения следит заместитель главы администрации по имущественным и земельным отношениям.
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