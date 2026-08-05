В Чебоксарах принудительно снесут 46 незаконных построек на муниципальной земле

В Чебоксарах принудительно снесут 46 незаконных некапитальных построек. Администрация города распорядилась очистить муниципальную землю от объектов, которые установили самовольно.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грузовик на стройплощадке

Разбор конструкций и их вывоз на площадки временного хранения поручили управе Калининского района. Для работ привлекут специализированную организацию. Горожанам отвели три месяца на выполнение распоряжения.

Процессом руководит заместитель главы администрации по имущественным и земельным отношениям. Власти делают ставку на системный подход: ранее в микрорайоне Альгешево уже сносили самозахваты площадью более тысячи квадратных метров.

Параметр Данные по кампании Количество объектов к сносу 46 сооружений Срок исполнения 3 месяца Ответственное подразделение Управа Калининского района

Спецтехника должна полностью убрать строительный мусор с участков после демонтажа. Владельцам самовольных построек напомнили о рисках: помимо принудительного сноса, за захват земли предусмотрены крупные штрафы.

"Самовольный захват земли и незаконные постройки могут привести не только к принудительному демонтажу, но и к крупным штрафам", — сообщили в администрации Чебоксар.

Ответы на популярные вопросы

Что будет с разобранными конструкциями?

Специализированная организация вывезет их на предназначенные для этого площадки временного хранения.

Кто контролирует процесс очистки земли?

За исполнением распоряжения следит заместитель главы администрации по имущественным и земельным отношениям.