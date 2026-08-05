Мобильные операторы Чувашии отказали абонентам в компенсации за отсутствие сети

Жители Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и Мариинского Посада более двух месяцев живут в условиях ограниченного доступа к мобильному интернету. В ряде районов связь отсутствует полностью, в других работает только доступ к ресурсам из так называемого "белого списка". При этом в сельских районах Чувашии проблем с сетью не зафиксировано.
Власти республики официально не комментировали причины информационного блэкаута. Мобильные операторы в ответах абонентам ссылаются на распоряжения государственных органов.
"Сейчас в вашем районе по требованию госорганов временно ограничены услуги связи: интернет, голосовая связь, возможна потеря сети. Это мера для обеспечения безопасности обязательная для всех мобильных сетей. Оператор не может повлиять на снятие ограничений и их сроки", — пояснили представители компаний-операторов.
Ограничения затронули повседневную жизнь тысяч людей. Жители сообщают о невозможности пользоваться банковскими приложениями, оплачивать коммунальные услуги и покупать билеты онлайн. Для части горожан проблема стала профессиональной: встала удаленная работа и учебный процесс.
Рекомендация чиновников перейти на проводной интернет оказалась невыполнимой для жителей частного сектора. Провайдеры отказываются проводить кабели в отдаленные районы, оставляя людей без связи.
"Мы живём в частном секторе ЮЗР, на улице Матросова. Мобильный интернет работает не всегда, но проводной интернет ни один провайдер проводить нам не хочет", — рассказывает одна из пострадавших жительниц.
Острым вопросом стала оплата услуг. Абоненты требуют пересчета стоимости тарифов или частичного возврата средств за период, когда интернет был недоступен. Однако операторы отказывают в компенсациях, утверждая, что предоставляют услуги в штатном режиме, а ограничения вводятся внешними силами.
На данный момент единственной альтернативой остаются общественные точки Wi-Fi, которые не решают проблему системного отсутствия связи в жилых кварталах.
С точки зрения гражданского права, договор об оказании услуг связи предполагает предоставление доступа к сети. Ссылка оператора на требования госорганов является законным основанием для ограничения связи, но не снимает с компании обязанности информировать клиента о сроках и условиях. Если услуга не оказывалась по причинам, не зависящим от абонента, возникает правовой конфликт относительно оплаты "пустого" тарифа. В таких ситуациях закон обычно встает на сторону потребителя, если оператор не может доказать, что техническая возможность доступа сохранялась, но была заблокирована внешним регулятором без возможности компенсации.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.