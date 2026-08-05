Мобильные операторы Чувашии отказали абонентам в компенсации за отсутствие сети

Жители Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и Мариинского Посада более двух месяцев живут в условиях ограниченного доступа к мобильному интернету. В ряде районов связь отсутствует полностью, в других работает только доступ к ресурсам из так называемого "белого списка". При этом в сельских районах Чувашии проблем с сетью не зафиксировано.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Вышка сотовой связи

Власти республики официально не комментировали причины информационного блэкаута. Мобильные операторы в ответах абонентам ссылаются на распоряжения государственных органов.

"Сейчас в вашем районе по требованию госорганов временно ограничены услуги связи: интернет, голосовая связь, возможна потеря сети. Это мера для обеспечения безопасности обязательная для всех мобильных сетей. Оператор не может повлиять на снятие ограничений и их сроки", — пояснили представители компаний-операторов.

Последствия для горожан

Ограничения затронули повседневную жизнь тысяч людей. Жители сообщают о невозможности пользоваться банковскими приложениями, оплачивать коммунальные услуги и покупать билеты онлайн. Для части горожан проблема стала профессиональной: встала удаленная работа и учебный процесс.

Рекомендация чиновников перейти на проводной интернет оказалась невыполнимой для жителей частного сектора. Провайдеры отказываются проводить кабели в отдаленные районы, оставляя людей без связи.

"Мы живём в частном секторе ЮЗР, на улице Матросова. Мобильный интернет работает не всегда, но проводной интернет ни один провайдер проводить нам не хочет", — рассказывает одна из пострадавших жительниц.

Финансовый спор с операторами

Острым вопросом стала оплата услуг. Абоненты требуют пересчета стоимости тарифов или частичного возврата средств за период, когда интернет был недоступен. Однако операторы отказывают в компенсациях, утверждая, что предоставляют услуги в штатном режиме, а ограничения вводятся внешними силами.

На данный момент единственной альтернативой остаются общественные точки Wi-Fi, которые не решают проблему системного отсутствия связи в жилых кварталах.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова С точки зрения гражданского права, договор об оказании услуг связи предполагает предоставление доступа к сети. Ссылка оператора на требования госорганов является законным основанием для ограничения связи, но не снимает с компании обязанности информировать клиента о сроках и условиях. Если услуга не оказывалась по причинам, не зависящим от абонента, возникает правовой конфликт относительно оплаты "пустого" тарифа. В таких ситуациях закон обычно встает на сторону потребителя, если оператор не может доказать, что техническая возможность доступа сохранялась, но была заблокирована внешним регулятором без возможности компенсации.