В Кирове с 5 по 19 августа закроют сквозной проезд по улице Труда

В Кирове с 5 по 19 августа будет закрыт сквозной проезд на улице Труда в районе дома № 11 (перекресток с улицей Казанской). Под проезжей частью выявлено повреждение трубопровода теплосети.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Ремонтные работы ведет филиал ПАО "Т Плюс". В компании объяснили: дефект устраняют заранее, чтобы к началу отопительного сезона обеспечить надежное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов.

На время земляных работ проезд по указанному участку полностью перекрыт. Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты и выбирать пути объезда.