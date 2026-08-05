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В Кирове с 5 по 19 августа закроют сквозной проезд по улице Труда

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове с 5 по 19 августа будет закрыт сквозной проезд на улице Труда в районе дома № 11 (перекресток с улицей Казанской). Под проезжей частью выявлено повреждение трубопровода теплосети.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Ремонтные работы ведет филиал ПАО "Т Плюс". В компании объяснили: дефект устраняют заранее, чтобы к началу отопительного сезона обеспечить надежное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов.

На время земляных работ проезд по указанному участку полностью перекрыт. Водителям рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты и выбирать пути объезда.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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