В Калмыкии проверили 224 участка для голосования в Государственную Думу

В Калмыкии завершается массовая проверка пожарной безопасности помещений для голосования. К выборам в Государственную Думу 20 сентября на территории республики подготовлено 224 участка в 212 зданиях. Их состояние контролирует региональное управление МЧС России.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Люди обсуждают бюллетень у ящика для голосования на выборах

Инспекторы госпожарного надзора обходят каждое помещение. Проверяют исправность огнетушителей, работу систем пожарной сигнализации, соответствие путей эвакуации нормам. Особое внимание — инструктажи персонала. В калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты сотрудники МЧС провели практическое учение по эвакуации, проверили сроки перезарядки огнетушителей и наглядные материалы на стендах.

В дни голосования на каждом участке будет дежурить по сотруднику ведомства. Всего в работу вовлечены 224 человека.