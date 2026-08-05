Россети Юг направили 71,7 миллиона рублей в бюджет Калмыкии

Компания "Россети Юг" перечислила в бюджет Республики Калмыкия 71,7 миллиона рублей по итогам первого полугодия 2026 года. Сумма вошла в общий объем налоговых выплат энергохолдинга, который за отчетный период достиг 9 миллиардов рублей.
|Направление выплат
|Сумма (млрд руб.)
|Федеральный бюджет
|3,8
|Бюджеты регионов
|около 2
|Государственные внебюджетные фонды
|3,2
Налоговые поступления энергетиков формируют значимую часть доходов южных территорий. Эти средства помогают региональным властям оплачивать социальные проекты и ремонтировать коммунальные сети.
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорийВалерий Козлов
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