Россети Юг направили 71,7 миллиона рублей в бюджет Калмыкии

Компания "Россети Юг" перечислила в бюджет Республики Калмыкия 71,7 миллиона рублей по итогам первого полугодия 2026 года. Сумма вошла в общий объем налоговых выплат энергохолдинга, который за отчетный период достиг 9 миллиардов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Направление выплат Сумма (млрд руб.) Федеральный бюджет 3,8 Бюджеты регионов около 2 Государственные внебюджетные фонды 3,2

Налоговые поступления энергетиков формируют значимую часть доходов южных территорий. Эти средства помогают региональным властям оплачивать социальные проекты и ремонтировать коммунальные сети.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов