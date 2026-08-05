В домах Кызыла восстанавливают горячее водоснабжение после ремонта сетей

В городе Кызыле Республики Тыва завершили ремонт магистральных тепловых сетей и паропроводов. Специалисты ТЭЦ растопили котлоагрегат №11 и прогрели систему, чтобы вернуть горячую воду в жилые дома.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Счетчик воды

Подача ресурса в многоквартирные дома происходит поэтапно. Теперь решение за управляющими компаниями: сотрудники УК должны открыть задвижки на вводах в здания и закрыть дренажи в подвалах.

На ТЭЦ сообщили, что уведомления о готовности сетей направили во все обслуживающие организации города. Воду должны вернуть всем потребителям до конца дня 5 августа.

"В случае, если этого не произошло, горожане могут обратиться в вашу обслуживающую дом управляющую компанию или ЕДДС мэрии г. Кызыла по телефону: 2‑31‑42", — сообщили в Кызылской ТЭЦ.

Ответы на популярные вопросы

Почему вода не появилась сразу после растопки котла?

ТЭЦ подает воду в магистральные сети, но для ее попадания в конкретный дом сотрудники управляющей компании должны вручную открыть задвижки и подготовить подвальное оборудование.

Куда звонить, если воды нет?

Сначала следует обратиться в свою управляющую компанию. Если вопрос не решается — в ЕДДС мэрии Кызыла по номеру 2-31-42.