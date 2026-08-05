В домах Кызыла восстанавливают горячее водоснабжение после ремонта сетей

В городе Кызыле Республики Тыва завершили ремонт магистральных тепловых сетей и паропроводов. Специалисты ТЭЦ растопили котлоагрегат №11 и прогрели систему, чтобы вернуть горячую воду в жилые дома.
Подача ресурса в многоквартирные дома происходит поэтапно. Теперь решение за управляющими компаниями: сотрудники УК должны открыть задвижки на вводах в здания и закрыть дренажи в подвалах.
На ТЭЦ сообщили, что уведомления о готовности сетей направили во все обслуживающие организации города. Воду должны вернуть всем потребителям до конца дня 5 августа.
"В случае, если этого не произошло, горожане могут обратиться в вашу обслуживающую дом управляющую компанию или ЕДДС мэрии г. Кызыла по телефону: 2‑31‑42", — сообщили в Кызылской ТЭЦ.
ТЭЦ подает воду в магистральные сети, но для ее попадания в конкретный дом сотрудники управляющей компании должны вручную открыть задвижки и подготовить подвальное оборудование.
Сначала следует обратиться в свою управляющую компанию. Если вопрос не решается — в ЕДДС мэрии Кызыла по номеру 2-31-42.
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