Педагоги из Калмыкии представили модель этнокультурного образования в Бурятии

Педагоги из Калмыкии прибыли в Агинский Бурятский округ для обмена опытом по преподаванию родных языков. Межрегиональный семинар проходит с 3 по 12 августа и объединил учителей, а также представителей министерств образования из Калмыкии, Бурятии и Забайкальского края.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Урок для мальчика в инвалидной коляске

В центре внимания участников — поиск способов сохранить этническую идентичность учеников в условиях современной школы. Представители Калмыкии представили региональную модель этнокультурного образования, которая работает в многонациональной среде республики.

Калмыцкие учителя рассказали коллегам о прикладных методах работы с детьми:

внедрение сказочно-игровых элементов в уроки;

новые способы повышения мотивации учеников к изучению языка;

организация исследовательской деятельности для глубокого погружения в языковую среду.

Подобные встречи позволяют регионам с разной географией, но схожими задачами по сохранению культурного наследия, находить общие решения и внедрять проверенные инструменты в учебный процесс.

Экспертная проверка:

обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева