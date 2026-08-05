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Педагоги из Калмыкии представили модель этнокультурного образования в Бурятии

Россия » Юг » Элиста

Педагоги из Калмыкии прибыли в Агинский Бурятский округ для обмена опытом по преподаванию родных языков. Межрегиональный семинар проходит с 3 по 12 августа и объединил учителей, а также представителей министерств образования из Калмыкии, Бурятии и Забайкальского края.

Урок для мальчика в инвалидной коляске
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Урок для мальчика в инвалидной коляске

В центре внимания участников — поиск способов сохранить этническую идентичность учеников в условиях современной школы. Представители Калмыкии представили региональную модель этнокультурного образования, которая работает в многонациональной среде республики.

Калмыцкие учителя рассказали коллегам о прикладных методах работы с детьми:

  • внедрение сказочно-игровых элементов в уроки;
  • новые способы повышения мотивации учеников к изучению языка;
  • организация исследовательской деятельности для глубокого погружения в языковую среду.

Подобные встречи позволяют регионам с разной географией, но схожими задачами по сохранению культурного наследия, находить общие решения и внедрять проверенные инструменты в учебный процесс.

Экспертная проверка:
обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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