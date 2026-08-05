Педагоги из Калмыкии представили модель этнокультурного образования в Бурятии

Педагоги из Калмыкии прибыли в Агинский Бурятский округ для обмена опытом по преподаванию родных языков. Межрегиональный семинар проходит с 3 по 12 августа и объединил учителей, а также представителей министерств образования из Калмыкии, Бурятии и Забайкальского края.
В центре внимания участников — поиск способов сохранить этническую идентичность учеников в условиях современной школы. Представители Калмыкии представили региональную модель этнокультурного образования, которая работает в многонациональной среде республики.
Калмыцкие учителя рассказали коллегам о прикладных методах работы с детьми:
Подобные встречи позволяют регионам с разной географией, но схожими задачами по сохранению культурного наследия, находить общие решения и внедрять проверенные инструменты в учебный процесс.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.