Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбой в электроснабжении Белгорода вызвал остановку водозаборов и заторы на дорогах
В Вологодском регионе определили центры для санаторного этапа лечения после инсульта
В сельском детском саду Дагестана создают безопасную среду для детей
В Дагестане ЦУР зафиксировал 25 случаев использования дипфейков за полгода
Оператор Т2 лидирует по числу сервисов безопасности, доступных сразу при подключении
Врачи Нижегородской области изучили возможности нейросетей по автоматизации документооборота
В Орловской области ожидается сильная жара до +36 градусов
В Геленджике начали выплачивать компенсации пострадавшим от удара беспилотников
Лжегадалка из Омска обманула клиентов на 780 тысяч рублей через соцсети

Засуха в Омской области привела к гибели посевов на сотнях гектаров

Россия » Сибирь » Омск

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В июне и июле в регионе установилась жаркая и сухая погода, что привело к гибели посевов более чем на 100 гектарах.

Геодезист с нивелиром на засушливом поле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Геодезист с нивелиром на засушливом поле

Сильнее всего пострадали Оконешниковский, Щербакульский и Колосовский районы. В этих зонах зафиксировали почвенную засуху и суховеи при минимальном количестве осадков. Всего ущерб получили хозяйства в 12 районах области.

Режим ЧС позволит фермерам получить компенсации за потерю урожая. Однако текущая погода создала новые сложности: начавшиеся обильные дожди заблокировали выход техники в поля. Аграрии опасаются, что избыточная влага спровоцирует активный рост сорняков, которые затруднят уборку.

Показатель Значение
Количество пострадавших районов 12
Площадь погибших посевов Более 100 га
Причины ущерба Почвенная засуха, суховеи, дефицит дождей
 Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Последние материалы
Засуха в Омской области привела к гибели посевов на сотнях гектаров
Сбой в электроснабжении Белгорода вызвал остановку водозаборов и заторы на дорогах
В Вологодском регионе определили центры для санаторного этапа лечения после инсульта
В сельском детском саду Дагестана создают безопасную среду для детей
В Дагестане ЦУР зафиксировал 25 случаев использования дипфейков за полгода
Оператор Т2 лидирует по числу сервисов безопасности, доступных сразу при подключении
Врачи Нижегородской области изучили возможности нейросетей по автоматизации документооборота
В Орловской области ожидается сильная жара до +36 градусов
В Геленджике начали выплачивать компенсации пострадавшим от удара беспилотников
Лжегадалка из Омска обманула клиентов на 780 тысяч рублей через соцсети
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.