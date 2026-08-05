Засуха в Омской области привела к гибели посевов на сотнях гектаров

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В июне и июле в регионе установилась жаркая и сухая погода, что привело к гибели посевов более чем на 100 гектарах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Геодезист с нивелиром на засушливом поле

Сильнее всего пострадали Оконешниковский, Щербакульский и Колосовский районы. В этих зонах зафиксировали почвенную засуху и суховеи при минимальном количестве осадков. Всего ущерб получили хозяйства в 12 районах области.

Режим ЧС позволит фермерам получить компенсации за потерю урожая. Однако текущая погода создала новые сложности: начавшиеся обильные дожди заблокировали выход техники в поля. Аграрии опасаются, что избыточная влага спровоцирует активный рост сорняков, которые затруднят уборку.

Показатель Значение Количество пострадавших районов 12 Площадь погибших посевов Более 100 га Причины ущерба Почвенная засуха, суховеи, дефицит дождей

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов