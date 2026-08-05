Засуха в Омской области привела к гибели посевов на сотнях гектаров

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В июне и июле в регионе установилась жаркая и сухая погода, что привело к гибели посевов более чем на 100 гектарах.
Сильнее всего пострадали Оконешниковский, Щербакульский и Колосовский районы. В этих зонах зафиксировали почвенную засуху и суховеи при минимальном количестве осадков. Всего ущерб получили хозяйства в 12 районах области.
Режим ЧС позволит фермерам получить компенсации за потерю урожая. Однако текущая погода создала новые сложности: начавшиеся обильные дожди заблокировали выход техники в поля. Аграрии опасаются, что избыточная влага спровоцирует активный рост сорняков, которые затруднят уборку.
|Показатель
|Значение
|Количество пострадавших районов
|12
|Площадь погибших посевов
|Более 100 га
|Причины ущерба
|Почвенная засуха, суховеи, дефицит дождей
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.