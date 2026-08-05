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Сбой в электроснабжении Белгорода вызвал остановку водозаборов и заторы на дорогах

Россия » Центр » Белгород

Масштабный сбой в электроснабжении Белгорода привел к остановке водозаборов и отключению светофоров. Городская инфраструктура работает в аварийном режиме.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

В "Белоблводоканале" сообщили, что из-за скачка напряжения прекратили работу основные насосные станции. Сейчас ремонтные бригады едут к объектам, чтобы переключить систему на резервное питание.

"Просим жителей не создавать запасы воды. Это поможет избежать быстрого опустошения резервуаров и позволит системе быстрее восстановиться", — обратились в водоканале.

Перебои со светом создали заторы в центре города. Из-за погасших светофоров на перекрестках появились сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение вручную.

Информацию о причинах аварии и точных сроках восстановления подачи воды и электричества городские службы пока не предоставили.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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