Сбой в электроснабжении Белгорода вызвал остановку водозаборов и заторы на дорогах

Масштабный сбой в электроснабжении Белгорода привел к остановке водозаборов и отключению светофоров. Городская инфраструктура работает в аварийном режиме.
В "Белоблводоканале" сообщили, что из-за скачка напряжения прекратили работу основные насосные станции. Сейчас ремонтные бригады едут к объектам, чтобы переключить систему на резервное питание.
"Просим жителей не создавать запасы воды. Это поможет избежать быстрого опустошения резервуаров и позволит системе быстрее восстановиться", — обратились в водоканале.
Перебои со светом создали заторы в центре города. Из-за погасших светофоров на перекрестках появились сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение вручную.
Информацию о причинах аварии и точных сроках восстановления подачи воды и электричества городские службы пока не предоставили.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.