В Вологодском регионе определили центры для санаторного этапа лечения после инсульта

В Вологодской области за первую половину 2026 года лечение по поводу острого нарушения мозгового кровообращения прошли 2049 человек. Из них 233 пациента завершили второй этап медицинской реабилитации, сообщили в региональном минздраве.
Для жителя региона путь восстановления после инсульта зависит от тяжести состояния и делится на три части. Первую помощь оказывают в первичных сосудистых отделениях и региональных центрах сразу после приступа.
На второй этап направляют около 30% больных. Это люди в стабильном состоянии, которые могут восстановиться, но всё еще нуждаются в круглосуточном присмотре врачей и интенсивных процедурах. Для отбора используют шкалу реабилитационной маршрутизации: на этот уровень попадают пациенты, набравшие от четырех до шести баллов.
В области такие отделения работают в трех больницах:
В этих центрах также восстанавливают пациентов после тяжелых травм позвоночника и черепа, а также после операций по замене суставов.
Третий этап предполагает переход на амбулаторное лечение или поездку в санаторий. В зависимости от того, как меняется состояние человека, его могут оставить в дневном или круглосуточном стационаре.
Помощь оказывают в Вологодском областном лечебно-реабилитационном центре и санаториях "Новый источник", "Бодрость" и "Родник".
|Этап реабилитации
|Особенности и условия
|Первый
|Острый период, помощь в сосудистых центрах.
|Второй
|Круглосуточное наблюдение, интенсивная терапия (для 30% больных).
|Третий
|Санаторное лечение, амбулаторная помощь.
Для каждого пациента врачи составляют индивидуальный план восстановления. Лечение бесплатно по полису ОМС. Чтобы попасть в реабилитационный центр, нужно получить направление от лечащего врача.
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