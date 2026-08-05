В Вологодском регионе определили центры для санаторного этапа лечения после инсульта

В Вологодской области за первую половину 2026 года лечение по поводу острого нарушения мозгового кровообращения прошли 2049 человек. Из них 233 пациента завершили второй этап медицинской реабилитации, сообщили в региональном минздраве.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Физиотерапия с пожилым мужчиной

Для жителя региона путь восстановления после инсульта зависит от тяжести состояния и делится на три части. Первую помощь оказывают в первичных сосудистых отделениях и региональных центрах сразу после приступа.

Интенсивное восстановление

На второй этап направляют около 30% больных. Это люди в стабильном состоянии, которые могут восстановиться, но всё еще нуждаются в круглосуточном присмотре врачей и интенсивных процедурах. Для отбора используют шкалу реабилитационной маршрутизации: на этот уровень попадают пациенты, набравшие от четырех до шести баллов.

В области такие отделения работают в трех больницах:

Вологодская городская больница № 1;

Великоустюгская ЦРБ;

Вологодская областная клиническая больница № 2 (Череповец).

В этих центрах также восстанавливают пациентов после тяжелых травм позвоночника и черепа, а также после операций по замене суставов.

Санатории и амбулаторная помощь

Третий этап предполагает переход на амбулаторное лечение или поездку в санаторий. В зависимости от того, как меняется состояние человека, его могут оставить в дневном или круглосуточном стационаре.

Помощь оказывают в Вологодском областном лечебно-реабилитационном центре и санаториях "Новый источник", "Бодрость" и "Родник".

Этап реабилитации Особенности и условия Первый Острый период, помощь в сосудистых центрах. Второй Круглосуточное наблюдение, интенсивная терапия (для 30% больных). Третий Санаторное лечение, амбулаторная помощь.

Для каждого пациента врачи составляют индивидуальный план восстановления. Лечение бесплатно по полису ОМС. Чтобы попасть в реабилитационный центр, нужно получить направление от лечащего врача.