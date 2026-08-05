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В сельском детском саду Дагестана создают безопасную среду для детей

Россия » Юг » Махачкала

В селе Новокаякент Каякентского района завершается капитальный ремонт детского сада "Чебурашка". Объект готов к открытию на 98%, сообщили в профильном комитете Народного Собрания Дагестана.

Детский сад
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Детский сад

Здание построили в 1938 году. Из-за износа конструкций потребовалось полное обновление инфраструктуры. Строители заменили кровлю, полы, потолки и двери, обновили электропроводку, системы отопления и водоснабжения. Специалисты обновили фасад и частично заменили окна.

Сейчас в помещениях проводят финальную уборку. В ближайшие дни в группы завезут новую мебель и оборудование.

Благоустройство прилегающей территории курирует администрация района. На участке уже обустроили дорожки, установили беседки и высадили цветы. Сейчас завершают монтаж игровых площадок.

Вид работ Что сделано
Инженерные сети Замена электропроводки, отопления и водоснабжения
Конструктив Новая кровля, полы, потолки, двери и часть окон
Внешний вид Облицовка фасада, озеленение, установка беседок и площадок

Ход работ проинспектировала председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко совместно с главой района Магомедом Эльдерхановым. Ремонт проходит по национальному проекту "Семья".

"От посещения объекта остались очень хорошие впечатления. Детский сад находится в высокой степени готовности, практически все внутренние работы уже завершены. Сейчас основное внимание сосредоточено на благоустройстве территории, которое муниципалитет взял на себя. Уверена, что совсем скоро дети вернутся в обновленный, комфортный и современный детский сад", — отметила Елена Павлюченко.

Обновление старого фонда образовательных учреждений позволяет создать безопасную среду для детей в сельской местности, что снижает нагрузку на инфраструктуру соседних поселений и обеспечивает доступ к дошкольному образованию ближе к дому.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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