В сельском детском саду Дагестана создают безопасную среду для детей

В селе Новокаякент Каякентского района завершается капитальный ремонт детского сада "Чебурашка". Объект готов к открытию на 98%, сообщили в профильном комитете Народного Собрания Дагестана.
Здание построили в 1938 году. Из-за износа конструкций потребовалось полное обновление инфраструктуры. Строители заменили кровлю, полы, потолки и двери, обновили электропроводку, системы отопления и водоснабжения. Специалисты обновили фасад и частично заменили окна.
Сейчас в помещениях проводят финальную уборку. В ближайшие дни в группы завезут новую мебель и оборудование.
Благоустройство прилегающей территории курирует администрация района. На участке уже обустроили дорожки, установили беседки и высадили цветы. Сейчас завершают монтаж игровых площадок.
|Вид работ
|Что сделано
|Инженерные сети
|Замена электропроводки, отопления и водоснабжения
|Конструктив
|Новая кровля, полы, потолки, двери и часть окон
|Внешний вид
|Облицовка фасада, озеленение, установка беседок и площадок
Ход работ проинспектировала председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко совместно с главой района Магомедом Эльдерхановым. Ремонт проходит по национальному проекту "Семья".
"От посещения объекта остались очень хорошие впечатления. Детский сад находится в высокой степени готовности, практически все внутренние работы уже завершены. Сейчас основное внимание сосредоточено на благоустройстве территории, которое муниципалитет взял на себя. Уверена, что совсем скоро дети вернутся в обновленный, комфортный и современный детский сад", — отметила Елена Павлюченко.
Обновление старого фонда образовательных учреждений позволяет создать безопасную среду для детей в сельской местности, что снижает нагрузку на инфраструктуру соседних поселений и обеспечивает доступ к дошкольному образованию ближе к дому.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.