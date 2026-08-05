Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Смоленске 6 августа временно отключат холодную воду на ряде улиц
Чеснок на зиму можно хранить без ящиков: банка удержала вкус, который обычно исчезает
Новый склад Wildberries в Белоруссии переходит на тестовый режим работы
Школьное меню в Белоруссии пополнится полуфабрикатами и паштетами
В Калининградской области изменили проект строительства ЖК Сквер у прокуратуры
Врачи перестали доверять только себе: в Подмосковье внедрили жесткий алгоритм проверки жалоб
Четвёртый брак и разница в возрасте: жёсткий ответ Соловьёва поставил точку в личных вопросах
В Тамбовской области создали систему автоматизированной обработки бытовых отходов
Прокуратура Петербурга взыскала 1,2 млн рублей с оператора за подменные номера

В Дагестане ЦУР зафиксировал 25 случаев использования дипфейков за полгода

Россия » Юг » Махачкала

В Дагестане за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировали 25 случаев использования дипфейков. Об этом сообщают в Центре управления регионом (ЦУР).

Офис с компьютерными рабочими станциями
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Офис с компьютерными рабочими станциями

Дипфейки — это изображения, аудиозаписи или видео, созданные искусственным интеллектом. Технология позволяет с высокой точностью имитировать голос и внешность реального человека. Сегодня ИИ может либо изменить смысл речи в существующем ролике, используя его как донора, либо создать полностью синтетическое видео с нуля.

Статистика и опасности

Масштабы распространения поддельного контента растут. По данным опроса АНО "Диалог Регионы", 52% россиян уже встречали дипфейки в соцсетях, что на 9% больше показателей сентября прошлого года. Каждый третий житель страны сталкивается с таким контентом еженедельно.

Большинство людей воспринимают технологию как инструмент манипуляции. Опрос показал, что 52% респондентов считают публичное распространение дипфейков опасным, а 43% испытывают негативные эмоции при их просмотре.

Тематика опасных дипфейков Доля в общем объеме
Политика, силовики и госбезопасность 45,4%
Уровень благосостояния граждан 24,6%
Социально значимые происшествия 6,5%

Общая тенденция вызывает тревогу: в России за первое полугодие 2026 года выявили 788 социально-политически опасных дипфейков. Годом ранее за тот же период было зафиксировано всего 162 случая. Рост произошел почти в пять раз.

"За полгода в российском сегменте интернета объем дипфейков для дезинформации на 26% превысил показатели всего прошлого года. Растет не только количество, но и качество видео. Если раньше оставались заметные ошибки вроде шести пальцев на руке, то теперь отличить ИИ-контент от оригинала становится всё сложнее", — пояснил заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Тихон Макаров.

Проблема медиаграмотности

Пользователи становятся теоретически осведомленными: 62% опрошенных слышали о технологии, а 76% из них правильно определяют суть дипфейка. Однако на практике эта грамотность не работает — 73% людей затруднились описать конкретное содержание или признаки поддельного видео.

Поиск подделок люди чаще всего ожидают вести в интернет-СМИ (40%) и на телевидении (30%). Основными мотивами создателей таких роликов называют мошенничество, попытки политического влияния и распространение дезинформации. Развлекательная или художественная ценность технологии почти не учитывается.

Запрос на закон

Рост числа манипуляций привел к запросу на государственное регулирование. 48% опрошенных поддерживают введение законов, которые ограничат использование дипфейков в противоправных целях. При этом те, кто знает о технологии поверхностно, чаще выступают за жесткие меры (58%), чем глубоко осведомленные пользователи (45%).

"При выработке мер регулирования необходимо найти баланс между защитой от преступлений и возможностью использовать технологию в позитивных целях, например, в творчестве. Излишние запреты могут остановить развитие самой технологии", — подчеркнул Тихон Макаров.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Последние материалы
Засуха в Омской области привела к гибели посевов на сотнях гектаров
Сбой в электроснабжении Белгорода вызвал остановку водозаборов и заторы на дорогах
В Вологодском регионе определили центры для санаторного этапа лечения после инсульта
В сельском детском саду Дагестана создают безопасную среду для детей
В Дагестане ЦУР зафиксировал 25 случаев использования дипфейков за полгода
Оператор Т2 лидирует по числу сервисов безопасности, доступных сразу при подключении
Врачи Нижегородской области изучили возможности нейросетей по автоматизации документооборота
В Орловской области ожидается сильная жара до +36 градусов
В Геленджике начали выплачивать компенсации пострадавшим от удара беспилотников
Лжегадалка из Омска обманула клиентов на 780 тысяч рублей через соцсети
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.