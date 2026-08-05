В Дагестане ЦУР зафиксировал 25 случаев использования дипфейков за полгода

В Дагестане за первые шесть месяцев 2026 года зафиксировали 25 случаев использования дипфейков. Об этом сообщают в Центре управления регионом (ЦУР).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Офис с компьютерными рабочими станциями

Дипфейки — это изображения, аудиозаписи или видео, созданные искусственным интеллектом. Технология позволяет с высокой точностью имитировать голос и внешность реального человека. Сегодня ИИ может либо изменить смысл речи в существующем ролике, используя его как донора, либо создать полностью синтетическое видео с нуля.

Статистика и опасности

Масштабы распространения поддельного контента растут. По данным опроса АНО "Диалог Регионы", 52% россиян уже встречали дипфейки в соцсетях, что на 9% больше показателей сентября прошлого года. Каждый третий житель страны сталкивается с таким контентом еженедельно.

Большинство людей воспринимают технологию как инструмент манипуляции. Опрос показал, что 52% респондентов считают публичное распространение дипфейков опасным, а 43% испытывают негативные эмоции при их просмотре.

Тематика опасных дипфейков Доля в общем объеме Политика, силовики и госбезопасность 45,4% Уровень благосостояния граждан 24,6% Социально значимые происшествия 6,5%

Общая тенденция вызывает тревогу: в России за первое полугодие 2026 года выявили 788 социально-политически опасных дипфейков. Годом ранее за тот же период было зафиксировано всего 162 случая. Рост произошел почти в пять раз.

"За полгода в российском сегменте интернета объем дипфейков для дезинформации на 26% превысил показатели всего прошлого года. Растет не только количество, но и качество видео. Если раньше оставались заметные ошибки вроде шести пальцев на руке, то теперь отличить ИИ-контент от оригинала становится всё сложнее", — пояснил заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Тихон Макаров.

Проблема медиаграмотности

Пользователи становятся теоретически осведомленными: 62% опрошенных слышали о технологии, а 76% из них правильно определяют суть дипфейка. Однако на практике эта грамотность не работает — 73% людей затруднились описать конкретное содержание или признаки поддельного видео.

Поиск подделок люди чаще всего ожидают вести в интернет-СМИ (40%) и на телевидении (30%). Основными мотивами создателей таких роликов называют мошенничество, попытки политического влияния и распространение дезинформации. Развлекательная или художественная ценность технологии почти не учитывается.

Запрос на закон

Рост числа манипуляций привел к запросу на государственное регулирование. 48% опрошенных поддерживают введение законов, которые ограничат использование дипфейков в противоправных целях. При этом те, кто знает о технологии поверхностно, чаще выступают за жесткие меры (58%), чем глубоко осведомленные пользователи (45%).

"При выработке мер регулирования необходимо найти баланс между защитой от преступлений и возможностью использовать технологию в позитивных целях, например, в творчестве. Излишние запреты могут остановить развитие самой технологии", — подчеркнул Тихон Макаров.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов