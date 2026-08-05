Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Смоленске 6 августа временно отключат холодную воду на ряде улиц
Чеснок на зиму можно хранить без ящиков: банка удержала вкус, который обычно исчезает
Новый склад Wildberries в Белоруссии переходит на тестовый режим работы
Школьное меню в Белоруссии пополнится полуфабрикатами и паштетами
В Калининградской области изменили проект строительства ЖК Сквер у прокуратуры
Врачи перестали доверять только себе: в Подмосковье внедрили жесткий алгоритм проверки жалоб
Четвёртый брак и разница в возрасте: жёсткий ответ Соловьёва поставил точку в личных вопросах
В Тамбовской области создали систему автоматизированной обработки бытовых отходов
Прокуратура Петербурга взыскала 1,2 млн рублей с оператора за подменные номера

Оператор Т2 лидирует по числу сервисов безопасности, доступных сразу при подключении

Россия

Оператор Т2 стал лидером среди крупнейших компаний мобильной связи по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков J'son & Partners Consulting.

Инфраструктура 5G
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Инфраструктура 5G

Специалисты оценили, как операторы "большой четверки" защищают своих абонентов от киберугроз. Из 37 рассмотренных инструментов Т2 предоставляет бесплатно 17. Также компания лидирует по количеству услуг, которые работают сразу после подключения тарифа: таких сервисов у оператора 11.

Показатель Результат Т2
Бесплатных сервисов защиты 17 из 37
Услуги, доступные по умолчанию 11

Для жителей регионов доступность таких инструментов означает защиту от телефонного мошенничества, спама и интернет-угроз без дополнительных трат. По данным опроса J'son & Partners, 76% людей считают, что базовая защита должна быть бесплатной. При этом 45% респондентов признались: они не пользуются защитными сервисами именно из-за необходимости платить за них.

Система безопасности Т2 SafeWall объединяет инструменты для защиты взрослых и детей. По интегральной оценке, которая учитывает функциональность и удобство подключения, оператор набрал максимальный балл.

"Большинство пользователей считает базовую цифровую защиту частью мобильной связи, а не дополнительной опцией. Мы разделяем эту позицию и расширяем контур бесплатной защиты. Для нас важно, чтобы каждый абонент Т2 с первой секунды пользования связью был огражден от спама, мошеннических звонков и интернет-угроз — без сложных настроек и скрытых платежей", — отметила заместитель генерала директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Авиация
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Последние материалы
Засуха в Омской области привела к гибели посевов на сотнях гектаров
Сбой в электроснабжении Белгорода вызвал остановку водозаборов и заторы на дорогах
В Вологодском регионе определили центры для санаторного этапа лечения после инсульта
В сельском детском саду Дагестана создают безопасную среду для детей
В Дагестане ЦУР зафиксировал 25 случаев использования дипфейков за полгода
Оператор Т2 лидирует по числу сервисов безопасности, доступных сразу при подключении
Врачи Нижегородской области изучили возможности нейросетей по автоматизации документооборота
В Орловской области ожидается сильная жара до +36 градусов
В Геленджике начали выплачивать компенсации пострадавшим от удара беспилотников
Лжегадалка из Омска обманула клиентов на 780 тысяч рублей через соцсети
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.