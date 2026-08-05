Оператор Т2 лидирует по числу сервисов безопасности, доступных сразу при подключении

Оператор Т2 стал лидером среди крупнейших компаний мобильной связи по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков J'son & Partners Consulting.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Инфраструктура 5G

Специалисты оценили, как операторы "большой четверки" защищают своих абонентов от киберугроз. Из 37 рассмотренных инструментов Т2 предоставляет бесплатно 17. Также компания лидирует по количеству услуг, которые работают сразу после подключения тарифа: таких сервисов у оператора 11.

Показатель Результат Т2 Бесплатных сервисов защиты 17 из 37 Услуги, доступные по умолчанию 11

Для жителей регионов доступность таких инструментов означает защиту от телефонного мошенничества, спама и интернет-угроз без дополнительных трат. По данным опроса J'son & Partners, 76% людей считают, что базовая защита должна быть бесплатной. При этом 45% респондентов признались: они не пользуются защитными сервисами именно из-за необходимости платить за них.

Система безопасности Т2 SafeWall объединяет инструменты для защиты взрослых и детей. По интегральной оценке, которая учитывает функциональность и удобство подключения, оператор набрал максимальный балл.

"Большинство пользователей считает базовую цифровую защиту частью мобильной связи, а не дополнительной опцией. Мы разделяем эту позицию и расширяем контур бесплатной защиты. Для нас важно, чтобы каждый абонент Т2 с первой секунды пользования связью был огражден от спама, мошеннических звонков и интернет-угроз — без сложных настроек и скрытых платежей", — отметила заместитель генерала директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов