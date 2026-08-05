Врачи Нижегородской области изучили возможности нейросетей по автоматизации документооборота

В Нижегородском общественном пространстве "Гараж" прошел "Цифровой день", организованный Сбербанком для сотрудников здравоохранения. Врачи изучили возможности нейросетей по автоматизации документооборота, созданию контента и поиску информации в нормативно-правовых актах.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Консультация врача с пациенткой

Участники обсудили интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в работу региональных клиник. Сейчас технологии помогают медикам сократить время на рутину, чтобы сосредоточиться на лечении пациентов.

Внедрение ИИ в медицине региона

В этом году медицинский ассистент GigaDoc заработал в Нижегородском центре борьбы со СПИД и городской поликлинике №30 Советского района. Система анализирует 17 показателей здоровья пациента.

Нейросети также используют для разбора электронных медицинских карт. Это позволяет врачам видеть динамику болезни и заранее прогнозировать возможные риски. Всего в Нижегородской области к сервисам ИИ подключили более 300 единиц оборудования.

Показатель Значение/Объект Количество единиц оборудования с ИИ в регионе более 300 Количество показателей здоровья, которые оценивает GigaDoc 17 Учреждения с ассистентом GigaDoc Поликлиника №30, Центр борьбы со СПИД

"Искусственный интеллект прочно вошёл в медицинскую отрасль, и площадка Сбера позволила не только познакомиться с новыми инструментами, но и наметить точки для совместной работы", — отметила директор ГБУЗ НО "МИАЦ" Татьяна Антохова.

"Цифровые технологии уже забирают на себя часть рутинных задач, возвращая врачам время на пациентов", — пояснила управляющая Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.

Почему это важно

Автоматизация медицины в Поволжье переходит от этапа экспериментов к системному внедрению. Главный эффект здесь не в замене врача машиной, а в разгрузке персонала. Когда алгоритмы берут на себя анализ сотен снимков или заполнение карт, риск врачебной ошибки из-за усталости снижается, а время приема становится более качественным.

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