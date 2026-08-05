Дефицит школ в Оренбурге: Бастрыкин потребовал решить проблему с образованием

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от региональных властей и следователей решить проблему с острым дефицитом школ и детских садов в Оренбурге. Поводом стало обращение многодетной матери из Дзержинского района, которая пожаловалась на невозможность обеспечить детям доступ к образованию в шаговой доступности.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Бастрыкин

В Дзержинском районе обещанные социальные объекты не построили. В 2015 году власти заявляли о планах возвести новые школы и сады до 2024 года, но сроки вышли, а стройки так и не начались. Сейчас детям приходится добираться до учебы на общественном транспорте или идти пешком по неосвещенным улицам.

Ситуация в городе носит системный характер. В Степном районе жители также борются за строительство школы. На улице Брестской планируют возвести новый жилой квартал с детской школой искусств, однако горожане требуют перепрофилировать этот объект в начальную школу. В микрорайоне живут почти тысяча детей, а ближайшие учебные заведения переполнены и работают в две смены. Дорогу к ним преграждают оживленные магистрали, что делает путь младших школьников опасным.

"Доложить о результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав детей на образование", — поручил Александр Бастрыкин.

История с Дзержинским районом затянула следствие: региональный СК дважды возбуждал уголовные дела, но надзорное ведомство отменяло эти решения. Сейчас дело возбудили в третий раз. Глава СК РФ взял ситуацию на личный контроль.

Почему проблема стала критической

Разрыв между темпами жилищного строительства и созданием социальной инфраструктуры в Оренбурге привел к перегрузке существующих школ. Когда новые жилые кварталы появляются без учета потребности в учебных классах, нагрузка на старые учреждения растет, что вынуждает администрацию переводить детей на сменное обучение.

Район / Локация Проблема Статус Дзержинский район Нехватка школ и садов, срыв сроков строительства (2015-2024) Возбуждено уголовное дело Степной район (ул. Брестская) Переполненность школ, опасный путь детей через магистрали Требование перепрофилировать школу искусств в начальную

"Ситуация с нехваткой социальной инфраструктуры в растущих городах часто связана с ошибками в муниципальном планировании. Когда жилые массивы строятся опережающими темпами по сравнению с социальными объектами, возникает дефицит мест. Решение проблемы требует не только точечного строительства, но и пересмотра генплана города с приоритетом на доступность образования", — пояснил региональный экономист и аналитик развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов