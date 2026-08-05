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Автоплатежи за отопление в Пскове перестанут работать после 27 августа

Россия » Северо-Запад » Псков

Жителям Пскова, которые оплачивают отопление через автоплатежи, нужно сменить банковские реквизиты до 27 августа. Изменения связаны с реорганизацией отделений ПАО "Сбербанк": псковское подразделение преобразовали в мурманское, из-за чего "Псковские тепловые сети" (ПТС) обновили БИК и корреспондентские счета.

Чеки, смартфон и банковские карты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Чеки, смартфон и банковские карты

Новые данные вступили в силу 4 августа. До 27 августа действует переходный период: все деньги, отправленные по старым реквизитам, предприятие переведет на новые счета автоматически. После этой даты платежи по прежним данным проходить не будут.

"Всем, кто подключил услугу "автоплатеж", рекомендуем перепроверить реквизиты и актуализировать их. Это не действия аферистов и не инициатива нашего предприятия. Для наших специалистов это тоже неприятное мероприятие, ведь теперь мы вносим изменения во все договоры и платежные документы", — сообщили в "Псковских тепловых сетях".

Система передачи показаний счетчиков работает без сбоев. Потребители могут отправить данные несколькими способами:

  • через автоматический прием по телефону +7-921-210-88-99;
  • по электронной почте orn1@pts.pskov.ru;
  • через оператора по номеру 8-8112-20-17-66;
  • в личном кабинете на сайте ПТС или при оплате квитанции.

Ответы на популярные вопросы

Что будет, если не сменить реквизиты до 27 августа?

Автоплатежи по старым данным перестанут проходить, что может привести к возникновению задолженности за теплоснабжение.

Нужно ли что-то делать тем, кто платит вручную?

При ручной оплате через банк или приложение следует использовать актуальные реквизиты, указанные в новых квитанциях.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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