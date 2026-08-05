Автоплатежи за отопление в Пскове перестанут работать после 27 августа

Жителям Пскова, которые оплачивают отопление через автоплатежи, нужно сменить банковские реквизиты до 27 августа. Изменения связаны с реорганизацией отделений ПАО "Сбербанк": псковское подразделение преобразовали в мурманское, из-за чего "Псковские тепловые сети" (ПТС) обновили БИК и корреспондентские счета.
Новые данные вступили в силу 4 августа. До 27 августа действует переходный период: все деньги, отправленные по старым реквизитам, предприятие переведет на новые счета автоматически. После этой даты платежи по прежним данным проходить не будут.
"Всем, кто подключил услугу "автоплатеж", рекомендуем перепроверить реквизиты и актуализировать их. Это не действия аферистов и не инициатива нашего предприятия. Для наших специалистов это тоже неприятное мероприятие, ведь теперь мы вносим изменения во все договоры и платежные документы", — сообщили в "Псковских тепловых сетях".
Система передачи показаний счетчиков работает без сбоев. Потребители могут отправить данные несколькими способами:
Автоплатежи по старым данным перестанут проходить, что может привести к возникновению задолженности за теплоснабжение.
При ручной оплате через банк или приложение следует использовать актуальные реквизиты, указанные в новых квитанциях.
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