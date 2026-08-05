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Интеграция Тульской, Владимирской и Ярославской областей в систему МЦД начнется в ближайшие годы

Россия » Центр » Тула

Московские центральные диаметры (МЦД) планируют продлить до соседних с Московской областью регионов. О расширении сети сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов". В список приоритетных направлений вошли Тульская, Владимирская и Ярославская области.

МЦД-2
Фото: Mos.ru by Фото: Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЦД-2

Проект реализуют совместно с Правительством России. Цель программы — заменить старые пригородные перевозки современными поездами с четким расписанием. По предварительным оценкам, это упростит поездки в столицу для 30 миллионов жителей Центрального федерального округа.

"У нас в планах продлить МЦД до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области. Это Тульская, Владимирская, Ярославская области и так далее", — сказал Сергей Собянин.

Для жителей Тульской области развитие сети может означать переход на стандарт городского транспорта: сквозные маршруты без пересадок и сокращение времени в пути. Ранее обсуждался сценарий, при котором Тула сможет интегрироваться в систему столичного транспорта к 2030 году.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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