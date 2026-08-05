Томский центр хирургии расширил спектр помощи пациентам с паразитарными заболеваниями и злокачественными опухолями

В Томском научно-клиническом центре гепатопанкреатобилиарной хирургии на базе ГКБ № 3 с начала 2026 года прооперировали 345 человек. В числе пациентов — жители других регионов России и стран СНГ.
Центр специализируется на сложных вмешательствах на печени, поджелудочной железе и жёлчных протоках. Чаще всего экстренно госпитализируют людей с механической желтухой. Это острое состояние опасно тем, что без лечения уже через две недели начинаются необратимые изменения в тканях печени, которые могут привести к смерти.
"Помощь пациентам с механической желтухой соответствует мировому уровню: 160 операций по восстановлению оттока жёлчи выполнены малоинвазивно", — сообщила заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 3 Марина Марьина.
Врачи центра также лечат злокачественные опухоли и осложнения паразитарных заболеваний, таких как описторхоз, альвеококкоз и эхинококкоз. Для восстановления пациентов работает мультидисциплинарная бригада реабилитологов.
В первом полугодии 2026 года врачи повысили точность резекций печени. Теперь перед операцией всем пациентам делают КТ-болюметрию — измеряют объём органа, чтобы понять, сколько здоровой ткани останется после удаления пораженного участка.
Если объём будущей доли печени слишком мал, хирурги применяют эндоваскулярную эмболизацию воротной вены. Эта процедура заставляет нужную часть органа расти быстрее перед основным вмешательством. Раньше для такой операции томлянам приходилось ехать в другие города, теперь услуга доступна на месте. С начала года провели пять таких процедур.
Центр открыли в конце 2024 года. Его создали по соглашению ГКБ № 3, СибГМУ и регионального департамента здравоохранения. Команда объединяет практикующих врачей и преподавателей вуза: в штате доктор и десять кандидатов медицинских наук.
|Показатель
|Значение
|Количество операций за 2025 год
|450
|Количество пациентов с начала 2026 года
|345
|Малоинвазивные операции по восстановлению оттока жёлчи (2026)
|160
|Операции по эмболизации воротной вены (2026)
|5
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