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Инспекторы в Башкортостане переходят на дистанционный формат проверок такси

Россия » Поволжье » Уфа

Правительство Башкортостана упростило процедуру контроля перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Главное изменение касается цифровизации документооборота: теперь решения о проверках, предписания и акты заносят в единый реестр. Бумажные версии этих документов больше не требуют.

Новые инструменты надзора

Инспекторы переходят на дистанционные форматы работы. Для этого они используют мобильное приложение "Инспектор", организуют проверки через видеоконференцсвязь и проводят удаленные контрольные закупки.

Также расширили полномочия при выездных осмотрах. Если сотрудник ведомства обнаружит нарушение на месте, он может сразу провести контрольную закупку. Отдельное решение для этого действия теперь не нужно.

Сроки уведомлений и риски для инспекторов

Регион установил четкие временные рамки: о профилактическом визите к перевозчику должны предупредить минимум за 24 часа.

Для небольших социально ориентированных НКО ввели режим проверок, аналогичный правилам для микропредприятий и малого бизнеса. Это снижает административную нагрузку на общественно значимые организации.

Одновременно с этим ужесточили ответственность контролирующих органов. Если инспектор проверит перевозчика, которого нет в едином реестре контрольных мероприятий, такое действие признают грубым нарушением.

Изменение Как работает теперь
Документация Единый цифровой реестр вместо бумажных актов
Уведомление о визите Минимум за 24 часа до начала
Методы проверки Приложение "Инспектор", ВКС, удаленные закупки

"Главное нововведение касается оформления проверок: теперь все решения о проведении контрольных мероприятий, предписания и акты будут вноситься в единый реестр", — сообщили в правительстве республики.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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