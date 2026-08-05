Три недели интенсивной практики: как проходят сборы спасателей в Северной Осетии

В Северной Осетии стартовали совместные сборы спасателей из России и Белоруссии. Три недели сотрудники чрезвычайных ведомств будут проходить альпинистскую подготовку в Цейском ущелье, которое стало основной базой для таких тренировок МЧС уже четвертый год подряд.
Всего квалификацию повысят 30 специалистов. Программа объединяет теорию и интенсивную практику: спасатели отрабатывают поиск и эвакуацию людей в условиях высокогорья, обмениваются профессиональными приемами и оттачивают технику работы на скалах.
Инструкторами выступили опытные альпинисты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Обучение направлено на подготовку к действиям при природных катастрофах или техногенных авариях в горах.
"Эти навыки востребованы при ликвидации последствий как техногенных, так и природных катастроф. С ростом популярности активного отдыха и увеличением числа тургрупп специалисты МЧС России всё чаще привлекаются к поисково-спасательным операциям в горной местности", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РСО-А.
Рост турпотока в горы Северного Кавказа увеличивает нагрузку на спасательные службы. Сложный рельеф и переменчивая погода делают каждую операцию рискованной, поэтому регулярная практика в реальных условиях высокогорья критически важна для безопасности туристов и самих спасателей.
|Параметр
|Данные сборов
|Количество участников
|30 человек
|Срок подготовки
|3 недели
|Локация
|Цейское ущелье, Северная Осетия
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