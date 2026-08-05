Три недели интенсивной практики: как проходят сборы спасателей в Северной Осетии

В Северной Осетии стартовали совместные сборы спасателей из России и Белоруссии. Три недели сотрудники чрезвычайных ведомств будут проходить альпинистскую подготовку в Цейском ущелье, которое стало основной базой для таких тренировок МЧС уже четвертый год подряд.

Фото: airliners.net by Igor Dvurekov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ми-8

Всего квалификацию повысят 30 специалистов. Программа объединяет теорию и интенсивную практику: спасатели отрабатывают поиск и эвакуацию людей в условиях высокогорья, обмениваются профессиональными приемами и оттачивают технику работы на скалах.

Инструкторами выступили опытные альпинисты из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Обучение направлено на подготовку к действиям при природных катастрофах или техногенных авариях в горах.

"Эти навыки востребованы при ликвидации последствий как техногенных, так и природных катастроф. С ростом популярности активного отдыха и увеличением числа тургрупп специалисты МЧС России всё чаще привлекаются к поисково-спасательным операциям в горной местности", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РСО-А.

Почему это важно

Рост турпотока в горы Северного Кавказа увеличивает нагрузку на спасательные службы. Сложный рельеф и переменчивая погода делают каждую операцию рискованной, поэтому регулярная практика в реальных условиях высокогорья критически важна для безопасности туристов и самих спасателей.

Параметр Данные сборов Количество участников 30 человек Срок подготовки 3 недели Локация Цейское ущелье, Северная Осетия

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова