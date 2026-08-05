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Частные застройщики обеспечили более половины объема введенного жилья в Калининградской области

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области за первое полугодие 2026 года ввели в эксплуатацию меньше жилья, чем за тот же период прошлого года. Снижение объемов строительства зафиксировал Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Строительство дома
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строительство дома

Всего за шесть месяцев сдали 1881 здание общей площадью 574,4 тыс. кв. м. Основную часть составили жилые дома — их ввели 1821, суммарная площадь которых составила 393,9 тыс. кв. м. Это на 15,9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Больше половины всего введенного жилья построили частники. Индивидуальные застройщики, включая владельцев садовых участков, сдали 1705 домов общей площадью 227,8 тыс. кв. м, что составило 57,8% от общего объема жилого фонда.

Тип объекта Количество зданий Площадь (кв. м)
Жилые дома 1821 393,9 тыс.
Коммерческие объекты 42 53 055
Административные здания 5 33 948
Промышленные объекты 4 3 789

"Введён 1 821 жилой дом, или 4,9 тыс. квартир, общей площадью 393,9 тыс. кв. м. Это на 15,9% меньше, чем в первом полугодии предыдущего года", — сообщили в службе статистики.

Помимо жилого сектора, в регионе сдали 60 нежилых зданий общей площадью 97,1 тыс. кв. м. В их число вошли коммерческие, административные и промышленные объекты.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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