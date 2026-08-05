Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без гантелей и травм: как прокачать всё тело собственным весом и спасти суставы
Легенда больше не может молчать: автор "Игры престолов" признал неизбежное наступление мрачных времён
Госдума приняла поправки об ускоренном изъятии из продажи подозрительных БАДов и медизделий
Сойка в большом городе: синяя птица выживает там, где все остальные сдают позиции
Бархатный творожный крем и ароматы корицы: идеальный домашний десерт из печеных яблок
В Калининграде приостановили выпуск в оборот эквадорских морепродуктов из-за подмены данных
Жители Пермского края могут проходить диспансеризацию в любой поликлинике
Средняя стоимость нового авто в России выросла до 2,85 млн рублей
Школа в Иваново-Эсино может не открыться к учебному году из-за ремонта

Диагностика в воздухе поможет быстрее начать лечение пациентов на Камчатке

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

Врачи санавиации Камчатского края начнут ставить диагнозы пациентам прямо во время перелета. Оснащение вертолетов диагностическим оборудованием позволит медикам определить тактику лечения в воздухе и подготовить профильных специалистов в больнице к приему больного.

Санавиация
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Санавиация

На борту вертолетов установят медицинские устройства для экспресс-диагностики. Подобная практика уже работает в ряде регионов России: она сокращает время между обнаружением проблемы и началом терапии, что критически важно в экстренных ситуациях.

Специфика Камчатки — огромные расстояния и резкие перепады погоды — делает такую модернизацию оправданной. Врачи часто забирают людей из удаленных поселков, где связь ограничена, а дорога до стационара занимает часы. Теперь медицинский персонал пройдет переподготовку, чтобы полноценно использовать технику в условиях вибрации и турбулентности.

"Система диагностики в полете позволит сократить время оказания медицинской помощи и повысить шансы на успешное лечение пациентов. Врачи смогут получить полную информацию о состоянии больного еще до прибыбытия в медицинское учреждение", — сообщили представители профильных служб региона.

Этап внедрения Результат
Оснащение бортов Проведение диагностики прямо в воздухе
Обучение персонала Работа с оборудованием в сложных климатических условиях
Связь с госпиталем Предварительное уведомление больницы о состоянии пациента

Почему это важно для региона

Для Камчатки, где транспортная доступность многих точек привязана исключительно к авиации, время в пути — главный риск. Когда врач ставит диагноз только по прибытии в районный или краевой центр, теряются драгоценные минуты. Предварительный анализ позволяет подготовить операционную или реанимацию еще до того, как вертолет коснется посадочной площадки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Авто
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Частные застройщики обеспечили более половины объема введенного жилья в Калининградской области
Настоящая Турция без шаблонных отелей: четыре направления, которые взрывают тренды
В квартиру хлынула вода: 5 действий, которые необходимо совершить в первые минуты
Ароматный секрет вашей сумочки: почему твердые духи стали главным трендом сезона
Без гантелей и травм: как прокачать всё тело собственным весом и спасти суставы
Легенда больше не может молчать: автор "Игры престолов" признал неизбежное наступление мрачных времён
Госдума приняла поправки об ускоренном изъятии из продажи подозрительных БАДов и медизделий
Сойка в большом городе: синяя птица выживает там, где все остальные сдают позиции
Бархатный творожный крем и ароматы корицы: идеальный домашний десерт из печеных яблок
Диагностика в воздухе поможет быстрее начать лечение пациентов на Камчатке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.