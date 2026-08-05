Диагностика в воздухе поможет быстрее начать лечение пациентов на Камчатке

Врачи санавиации Камчатского края начнут ставить диагнозы пациентам прямо во время перелета. Оснащение вертолетов диагностическим оборудованием позволит медикам определить тактику лечения в воздухе и подготовить профильных специалистов в больнице к приему больного.
На борту вертолетов установят медицинские устройства для экспресс-диагностики. Подобная практика уже работает в ряде регионов России: она сокращает время между обнаружением проблемы и началом терапии, что критически важно в экстренных ситуациях.
Специфика Камчатки — огромные расстояния и резкие перепады погоды — делает такую модернизацию оправданной. Врачи часто забирают людей из удаленных поселков, где связь ограничена, а дорога до стационара занимает часы. Теперь медицинский персонал пройдет переподготовку, чтобы полноценно использовать технику в условиях вибрации и турбулентности.
"Система диагностики в полете позволит сократить время оказания медицинской помощи и повысить шансы на успешное лечение пациентов. Врачи смогут получить полную информацию о состоянии больного еще до прибыбытия в медицинское учреждение", — сообщили представители профильных служб региона.
|Этап внедрения
|Результат
|Оснащение бортов
|Проведение диагностики прямо в воздухе
|Обучение персонала
|Работа с оборудованием в сложных климатических условиях
|Связь с госпиталем
|Предварительное уведомление больницы о состоянии пациента
Для Камчатки, где транспортная доступность многих точек привязана исключительно к авиации, время в пути — главный риск. Когда врач ставит диагноз только по прибытии в районный или краевой центр, теряются драгоценные минуты. Предварительный анализ позволяет подготовить операционную или реанимацию еще до того, как вертолет коснется посадочной площадки.
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