Диагностика в воздухе поможет быстрее начать лечение пациентов на Камчатке

Врачи санавиации Камчатского края начнут ставить диагнозы пациентам прямо во время перелета. Оснащение вертолетов диагностическим оборудованием позволит медикам определить тактику лечения в воздухе и подготовить профильных специалистов в больнице к приему больного.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Санавиация

На борту вертолетов установят медицинские устройства для экспресс-диагностики. Подобная практика уже работает в ряде регионов России: она сокращает время между обнаружением проблемы и началом терапии, что критически важно в экстренных ситуациях.

Специфика Камчатки — огромные расстояния и резкие перепады погоды — делает такую модернизацию оправданной. Врачи часто забирают людей из удаленных поселков, где связь ограничена, а дорога до стационара занимает часы. Теперь медицинский персонал пройдет переподготовку, чтобы полноценно использовать технику в условиях вибрации и турбулентности.

"Система диагностики в полете позволит сократить время оказания медицинской помощи и повысить шансы на успешное лечение пациентов. Врачи смогут получить полную информацию о состоянии больного еще до прибыбытия в медицинское учреждение", — сообщили представители профильных служб региона.

Этап внедрения Результат Оснащение бортов Проведение диагностики прямо в воздухе Обучение персонала Работа с оборудованием в сложных климатических условиях Связь с госпиталем Предварительное уведомление больницы о состоянии пациента

Почему это важно для региона

Для Камчатки, где транспортная доступность многих точек привязана исключительно к авиации, время в пути — главный риск. Когда врач ставит диагноз только по прибытии в районный или краевой центр, теряются драгоценные минуты. Предварительный анализ позволяет подготовить операционную или реанимацию еще до того, как вертолет коснется посадочной площадки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов