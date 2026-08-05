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В Калининграде приостановили выпуск в оборот эквадорских морепродуктов из-за подмены данных

Россия » Северо-Запад » Калининград

Калининградское управление Россельхознадзора заблокировало партию креветок из Эквадора. При проверке документов специалисты обнаружили подмену данных, которая ставит под сомнение безопасность морепродуктов.

Ассорти из морепродуктов
Фото: Pravda.Ru by Сергей Шарин is licensed under Все права защищены
Ассорти из морепродуктов

Груз сейчас находится на терминале, его выпуск в оборот приостановили. Несоответствия в сопроводительных бумагах означают, что фактические характеристики товара могут отличаться от заявленных, а это напрямую влияет на качество продукта, который должен попасть на прилавки магазинов области.

Сейчас эксперты проводят дополнительную экспертизу. Она поможет понять, насколько серьезны искажения в документах и кто допустил ошибку или намеренно изменил сведения.

Для обычного жителя региона такие инциденты означают риск появления на рынке несертифицированной продукции. Работа Россельхознадзора в этом случае служит фильтром, который не пропускает сомнительные партии через границу области.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов

Подмена данных в сопроводительных документах на импортные морепродукты — это серьезный сигнал. Часто за этим скрывается попытка скрыть реальный срок годности, условия транспортировки или даже происхождение сырья. Для Калининградской области, которая сильно зависит от морской логистики и импорта скоропортящихся продуктов, жесткий контроль на входе критически важен. Если партия проходит без должной проверки, риски ложатся на потребителя: от аллергических реакций до пищевых отравлений из-за нарушения температурного режима при перевозке.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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