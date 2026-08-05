Жители Пермского края могут проходить диспансеризацию в любой поликлинике

В Пермском крае за первую половину 2026 года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры почти 800 тысяч человек. Из них обследовали 497 тысяч взрослых и 287 тысяч детей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациентка

Ранняя диагностика позволила врачам обнаружить тысячи серьезных патологий. Всем пациентам назначили лечение и поставили на диспансерный учет.

Заболевание Количество выявленных случаев Болезни системы кровообращения 10 885 Злокачественные новообразования 490 Сахарный диабет 1 352 Хронические болезни органов дыхания 226

Специалисты краевого Минздрава подчеркивают: обнаружение этих болезней на начальных этапах повышает шансы на выздоровление и помогает сохранить привычный ритм жизни.

Как пройти обследование

Диспансеризация в регионе бесплатна. Пройти ее можно в любой поликлинике, даже если полис ОМС прикреплен к другому учреждению. Базовый осмотр и скрининги (включая поиск семи видов рака) подбирают индивидуально по возрасту и полу пациента.

Записаться на прием можно следующими способами:

через портал "Госуслуги";

в мессенджере "Макс";

по телефону службы записи "122" или напрямую в поликлинике.

Многие медицинские центры принимают пациентов на диспансеризацию без предварительной записи.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли пройти осмотр не в своей поликлинике?

Да, диспансеризация доступна в любом государственном медучреждении края независимо от места прикрепления полиса.

Что входит в обследование?

Программа включает базовый осмотр и специфические тесты для выявления рака легких, желудка, кожи, молочных желез и других органов.