Жители Пермского края могут проходить диспансеризацию в любой поликлинике

В Пермском крае за первую половину 2026 года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры почти 800 тысяч человек. Из них обследовали 497 тысяч взрослых и 287 тысяч детей.
Ранняя диагностика позволила врачам обнаружить тысячи серьезных патологий. Всем пациентам назначили лечение и поставили на диспансерный учет.
|Заболевание
|Количество выявленных случаев
|Болезни системы кровообращения
|10 885
|Злокачественные новообразования
|490
|Сахарный диабет
|1 352
|Хронические болезни органов дыхания
|226
Специалисты краевого Минздрава подчеркивают: обнаружение этих болезней на начальных этапах повышает шансы на выздоровление и помогает сохранить привычный ритм жизни.
Диспансеризация в регионе бесплатна. Пройти ее можно в любой поликлинике, даже если полис ОМС прикреплен к другому учреждению. Базовый осмотр и скрининги (включая поиск семи видов рака) подбирают индивидуально по возрасту и полу пациента.
Записаться на прием можно следующими способами:
Многие медицинские центры принимают пациентов на диспансеризацию без предварительной записи.
Да, диспансеризация доступна в любом государственном медучреждении края независимо от места прикрепления полиса.
Программа включает базовый осмотр и специфические тесты для выявления рака легких, желудка, кожи, молочных желез и других органов.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.