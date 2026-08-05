Школа в Иваново-Эсино может не открыться к учебному году из-за ремонта

Ученики школы в селе Иваново-Эсино Ковровского района Владимирской области могут остаться без обновленного здания к началу учебного года. Капитальный ремонт, который должен был завершиться до 1 сентября, затягивается из-за срывов графиков и ошибок в планировании.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Монтажная пена для окон

Здание площадью более 3000 квадратных метров начали обновлять по нацпроекту "Молодежь и дети". На работы выделили около 100 миллионов рублей, которые направили на замену кровли, утепление стен и внутреннюю отделку помещений. Подрядчиком выступила компания "АЛЬЯНС-СТРОЙ".

Проблемы начались еще на этапе подготовки документации: в процессе ремонта выяснилось, что часть необходимых работ не вошли в основной контракт. Власти района были вынуждены отдельно заключать договоры на ремонт спортзала, лестниц и подоконников. Это усложнило процесс и создало почву для задержек.

"На этапе подготовки проектно-сметной документации необходимо очень тщательно и внимательно подойти ко всем вопросам, пройти буквально каждый сантиметр в школе, чтобы не допускать ошибок", — сообщали власти Ковровского района осенью 2025 года.

Ситуация обострилась к лету. Глава района Вячеслав Скороходов зафиксировал отставание подрядчика от графика на один месяц. Проверить состояние объекта выехала городская прокуратура.

Результаты проверки и нарушения

Инспекция показала, что строители не успевают завершить объект в августе. В частности, рабочие еще не приступили к покраске стен, монтажу дверей и разводке систем отопления, водоснабжения и канализации.

Выявленный недостаток Последствие / Статус Количество рабочих (14 человек) Недостаточно для сдачи объекта в срок Отсутствие отделочных и инженерных работ Срыв графика строительно-монтажных работ Складирование строительного мусора Возбуждение административного дела

По результатам выезда прокуратура Владимирской области направила представление директору "АЛЬЯНС-СТРОЙ". Также возбудили дело об административном правонарушении за загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

В ходе рабочей встречи представители района и подрядчика попытались найти способы ускорить темпы строительства. В прокуратуре отмечают, что шанс успеть к 1 сентября все еще остается, но ситуация остается напряженной.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова