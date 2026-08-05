Региональные программы помогли Вологодской области занять первое место по темпам роста рождаемости

Вологодская область вошла в число четырех российских регионов с лучшей динамикой рождаемости. Об этом заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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В области впервые за 11 лет удалось остановить спад рождаемости. По данным региональных властей, суммарный коэффициент рождаемости показал максимальный прирост за 13 лет. По итогам мая 2024 года Вологодская область заняла первое место в России по темпам роста этого показателя.

"По итогам прошлого года регион совершил прорыв в демографии: остановили спад рождаемости впервые за 11 лет", — сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Светлана Чупшева пояснила, что рост показателей обеспечили региональные программы, которые дополнили федеральные выплаты и льготы для семей.

В регионе работают меры поддержки молодых и многодетных родителей в рамках программы "Семья — оплот Русского Севера" и национального проекта "Семья". Помимо финансовых выплат, власти делают ставку на профилактику абортов, развитие спорта и ограничение продажи алкоголя и вейпов.

Результаты политики региона отметила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным она сообщила, что в Вологодской области за два года число абортов снизилось на 45%, что стало лучшим результатом в стране.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова