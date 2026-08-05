Канатная дорога через Оку в Нижнем Новгороде заработает к 2027 году

В Нижнем Новгороде запланирован запуск канатной дороги через реку Оку в 2027 году. Новый транспортный объект должен связать два берега города и станет альтернативой существующим переправам.

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Проект реализует АО "Урбантех Канатные дороги". Канатная дорога рассчитана на перевозку пассажиров и выполнит дополнительную функцию: разгрузит автодороги в часы пик и станет новой точкой притяжения для туристов. Для миллионника, разделённого Окой на части, воздушное сообщение — шаг к интеграции городской среды.

Срок ввода в эксплуатацию зафиксирован на 2027 год. На текущем этапе ведётся проектно-изыскательская работа и подготовка строительных площадок. Инвесторы и региональные власти ставят задачу уложиться в график без сдвига сроков.

Появление канатной дороги изменит логистику ежедневных перемещений жителей Советского и Нижегородского районов. Сейчас переезд через реку возможен только по мостам, которые перегружены, и на речном транспорте, работающем сезонно. Воздушный троллейбус даст предсказуемое время в пути в 10-15 минут независимо от пробок и погоды.