В Петербурге сбои в сети заставляют пользователей чаще менять мобильных операторов

Более половины интернет-соединений в Петербурге проходят с ограничениями, а в Ленинградской области ситуация еще острее. По данным компании Vigo, разработчика систем мониторинга сетей, без препятствий работают лишь 43,9% подключений в городе и 58,9% в области.

Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free Лицо человека, закрытое ладонями

Проблемы с доступом затрагивают всю страну: в первом полугодии более 60% мобильного трафика в России проходило с ограничениями. В приграничных регионах этот показатель достигает 90%. При этом в Центральной России число подключений по принципу "белого списка" с января выросло в среднем на 31%, а к июлю доля сессий без ограничений в округе упала до 30,5%.

Регион Доля подключений без ограничений Санкт-Петербург 43,9% Ленинградская область 58,9% Центральный федеральный округ (июль) 30,5%

Технические сложности заставляют пользователей чаще менять мобильных операторов. По мнению Сергея Кудряшова из Strategy Partners, возникает "эффект неиспользованного пакета": люди платят за объем трафика и скорость, которые не получают на деле.

"В такой ситуации абоненты склоняются искать более выгодные условия, в том числе менять оператора", — отметил Сергей Кудряшов.

Однако финансовые потери компаний остаются умеренными. Гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов пояснил, что интернет обычно bundled с голосовой связью, которая сейчас снова востребована, поэтому доходы операторов не упали существенно.

Белые списки и сбои в Петербурге

В июне правительство Ленинградской области составило перечень ресурсов для "белых списков" — сайтов и сервисов, которые должны работать даже при общих перебоях. Туда предложили включить приложения крупнейших банков, портал МФЦ и систему карты ЕКП "Ленинградская".

Практика применения таких ограничений часто приводит к сбоям. Так, 28 июля петербуржцы массово жаловались на проблемы с сетью. Многие не могли зайти на ресурсы, не попавшие в "белые списки", а часть пользователей отметила недоступность даже тех сайтов, которые официально должны были работать.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова